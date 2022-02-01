به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز دهه مبارک فجر صدای بوق کشتی‌های پهلو گرفته در بندرگاه انزلی به یاد سالروز ورود امام (ره) در ساعت ۹:۳۳ دقیقه روز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ در این شهر ساحلی طنین انداز شد.

همچنین به همین مناسبت رژه شناورهای دریایی با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران و با مشارکت بیش از ۳۰ شناور دریایی دریابانی، محیط زیست، حراست شیلات، هلال احمر، نیروی انتظامی و اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان در کانال بندرگاه انزلی برگزار شد.

گفتنی است، با آغاز دهه مبارک فجر انقلاب مسئولان شهر انزلی با نثار شاخه گل بر مزار شهدای والا مقام این شهر ساحلی انزلی نسبت به شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی ادای احترام کردند.

زنگ انقلاب نیز با حضور مسئولان بندرانزلی در دبیرستان شهدا نواخته شد و مسئولان پس از آن با حضور در منزل شهید جبار جباری از شهدای انقلاب اسلامی انزلی با خانواده این شهید والامقام دیدار کردند.