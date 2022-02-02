جعفر زارعی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز گذشته ۵۵ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۲۴ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۲۵ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که شش نفر تحت مراقبت ویژه بوده و یک نفر در وضعیت حاد این بیماری قرار دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر از فوت یک بیمار طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون دو هزار و ۳۹ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد کل مبتلایان را ۹۳ هزار و ۳۲۴ نفر عنوان کرد و ادامه داد: چهار شهرستان در وضعیت قرمز هستند و دو شهرستان وضعیت نارنجی دارند.