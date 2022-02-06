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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸

مازنی‌ها هم خواستار میزبانی جام تختی شدند

مازنی‌ها هم خواستار میزبانی جام تختی شدند

پس از اظهار تمایل متولیان کشتی کرمانشاه برای میزبانی رقابتهای کشتی آزاد جام تختی، حالا مسئولان مازنی هم برای میزبانی این تورنمنت بین المللی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش محمدحسین محبی رئیس هیأت کشتی استان کرمانشاه اعلام کرد در صورت فراهم شدن شرایط و حمایت استانداری به دنبال کسب میزبانی رقابتهای جام تختی است. این پیشکسوت کشتی به سابقه موفق میزبانی چندین دوره جام تختی در کرمانشاه اشاره کرد و گفت کرمانشاه ثابت کرده برای میزبانی مجدد این رویداد بین المللی، تجربه و امکانات کافی را دارد.

از سوی دیگر عسگری محمدیان رئیس هیأت کشتی مازندران نیز به آمادگی این استان برای میزبانی جام تختی اشاره کرد و گفت: طی روزهای اخیر با درخواست رسمی از فدراسیون کشتی آمادگی برای میزبانی از جام تختی اعلام خواهیم کرد.

گفته می‌شود یکی از دلایل اظهار تمایل و اعلام آمادگی استان‌های کرمانشاه و مازندران برای میزبانی جام تختی این است که این تورنمنت به عنوان یکی از مراحل چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد محسوب می‌شود.

البته هنوز زمان برگزاری جام تختی نیز از سوی فدراسیون کشتی اعلام نشده اما احتمالاً این تورنمنت بین المللی طی اردیبهشت یا خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.

این در حالیست که مسابقات کشتی فرنگی جام تختی طی روزهای ۳ تا ۶ اسفند در اهواز برگزار شود که این رقابت‌ها نیز سومین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی محسوب می‌شود.

کد مطلب 5417834

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