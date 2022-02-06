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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۴۶

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی» اصلاح شد

طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی» اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی» را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۷ بهمن ماه) مجلس، با ۱۶۰ رأی موافق از مجموع ۲۰۵ رأی، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی را اصلاح کردند.

گفتنی است شورای نگهبان در اعاده این طرح به مجلس شورای اسلامی متذکر شده بود، از آنجا که مشخص نیست «بی اعتباری» قوانین مذکور، شامل ظرف زمانی اعتبار آنها در گذشته نیز می شود یا خیر، ابهام وجود دارد.

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها جهت رفع ابهام از این طرح پس از بررسی و اعلام نقطه نظرات نمایندگان ضمن ارائه پیوست، در مصوبه خود اعلام کرد: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌شود.

کد مطلب 5417851

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