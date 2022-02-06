۲۴ طرح و پروژه در شهرستان ملکشاهی افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار ایلام ظهر یکشنبه در ششمین روز از دهه مبارک فجر به شهرستان ملکشاهی سفر کرد و ۲۴ طرح و پروژه عمرانی را با اعتباری معادل ۴۷ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ زنی نمود.
سعید هژبری سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار در بدو ورود به ملکشاهی با حضور در مزار شهدای شهر مهر ملکشاهی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
وی در ادامه از سیل بند شهر مهر بازدید و پارک این شهر را که با کمک بنیاد مستضعفان احداث شده بود افتتاح کرد.
هژبری در ادامه سفر خود به شهرستان ملکشاهی از تصفیهخانه مهر ملکشاهی که بخشی از پروژه آبرسانی به شهر ارکواز ملکشاهی است بازدید کرد.
بر اساس این گزارش، افتتاح سیل بند شهر دلگشا و کلنگ زنی سیلبند محله رئیس آباد شهر ارکواز، افتتاح طرحهای مخابراتی و آبرسانی و عمران روستایی در روستای ملک آباد، افتتاح گازرسانی به پنج روستای شهرستان ملکشاهی و بازدید از پروژههای راهسازی این شهرستان از جمله دیگر برنامههای سفر معاون عمرانی استاندار به شهرستان ملکشاهی به مناسبت دهه مبارک فجر بود.
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