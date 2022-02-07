شولتز: قوانین به ما اجازه ارسال سلاح به اوکراین را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اولاف شولتز» صدراعظم آلمان که برای دیدار با «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا به ایالات متحده سفر کرده است، درمصاحبه ای با روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد که محدودیتهای شدید صادراتی نقش مهمی در تأمین احتمالی تسلیحات برای اوکراین دارد.
شولتز در این باره گفت: اولاً اوکراین درخواست ارسال کلاه ایمنی کرد و ما به این درخواست پاسخ دادیم. دوماً، معیارها و اصول سختگیرانه صادراتی در این زمینه وجود دارد که ما هنگام صادرات سلاح به مناطق بحرانی به آنها پایبند هستیم. تداوم محدودیتهای صادرات تسلیحات آلمان که توسط دولت قبلی تعیین شده بود، همچنان پابرجاست.
وی همچنین با اشاره به اینکه آمریکا مهمترین متحد آلمان در اروپا به شمار میرود، از جو بایدن برای مواضع محکم وی در جریان مذاکرات دشوار با روسیه در مورد وضعیت اوکراین تشکر کرد.
صدراعظم آلمان افزود: ما سخت کار کرده ایم تا پیامی روشن را به روسیه ارسال کنیم مبنی بر اینکه اگر در اوکراین مداخله کند، تاوانی سنگین خواهد داد. من واقعاً از کاری که رئیس جمهور بایدن در مذاکرات دوجانبه بین ایالات متحده و روسیه انجام میدهد قدردانی میکنم. این مذاکرات و دستور کار آنها بسیار دشوار هستند، اما بایدن در این زمینه قدرت و رهبری خود را نشان میدهد.
وی همچنین روز گذشته و پیش از سفر خود به واشنگتن، در مصاحبهای با روزنامه آلمانی «ولت آم زونتاگ» اتخاذ سیاستی هماهنگ میان آلمان و آمریکا و همچنین شرکای اروپایی را مهم قلمداد کرده بود.
شولتز با اشاره به اینکه هدف این است که پیامی یکپارچه و منسجم به کرملین منتقل شود، گفته بود: نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین عواقب شدیدی از نظر سیاسی، اقتصادی و ژئو استراتژیک برای روسیه خواهد داشت و همه متحدان اروپایی در این مورد اتفاق نظر دارند.
غربیها و در رأس آنها آمریکا، روسیه را به آماده شدن برای حمله به اوکراین متهم میکنند. کرملین اما با رد این اتهامات از واشنگتن و ناتو خواسته است تا از خطوط قرمز مسکو مانند عضویت اوکراین در ناتو، عبور نکنند.
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