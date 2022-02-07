به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تفاهم نامه سه جانبه میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سازمان غذاو دارو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف پیشتیبانی، حمایت از رشد، مانع زدایی و تسهیل فرآیندهای تولید و ارزیابی فرآورده های سلامت محور شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته های فناور به امضا رسید.

در این نشست که با حضور دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو و مصطفی قانعی دبیرستاد زیست فناوری معاونت علمی که به نمایندگی از دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این نشست حضور داشتند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور دارو و تجهیزات پزشکی است و باید زیرساخت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی به سمت حل مشکلات سلامت کشور هدایت شود و از هر گونه تعامل و هماهنگی با سازمان‌های مختلف نیز استقبال می‌کنیم.

پناهی افزود: به موجب این تفاهم‌نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت متعهد شده است با همکاری سازمان غذا و دارو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به پیگیری اولویت‌های فناورانه و حمایت مالی و تجهیزاتی از کسب دانش فنی، اولویت‌سنجی برای شناسایی فناوری‌های به‌روز دنیا در حیطه فرآورده های سلامت محور بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: بسیج توانمندی‌های مراکز تحقیقاتی در راستای حل معضلات کشور، همکاری در تدوین استانداردهای مورد نیاز به منظور سنجش و ارزیابی فرآورده های سلامت‌ محور دانش‌بنیان، پیشرفته و تولید بار اول و هدایت هسته‌های فناور برای ارتقای سطح آمادگی فناوری تبدیل به کسب و کارهای دانش‌بنیان و آمادگی برای ورود به بازار با همکاری معاونت علمی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این نشست تاکید کرد: باید بروکراسی‌ها را کاهش بدهیم تا موتور محرکه‌ای باشد برای هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان و در عملکرد آنها شتاب لازم ایجاد شود.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو ضروری است، پنجره واحدی ایجاد کنیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور فرآیند ارزیابی و رسیدگی به مجوزهایشان را بتوانند با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

دبیرستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در ادامه نشست گفت: تعامل میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یک راهبرد استراتژیک است تا پتانسیل و توان تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را در جهت پیشبرد اهداف کلان سلامت کشور به کار گیریم.

وی افزود: در این راه همراهی و استفاده از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی در کنار سیاست‌گذاری‌های سازمان غذا و دارو بسیار راهگشا خواهد بود.

از محورهای اصلی این تفاهم نامه سه جانبه تشکیل پنجره واحد بین سازمان غذا و دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به منظور تسریع و تسهیل بررسی و ارزیابی درخواست های دریافتی از شرکت های دانش‎بنیان و هسته های فناور به فراخور موضوع است.

حمایت از تحقیق و توسعه و کسب دانش فنی فرآورده های فناورانه سلامت‎محور و واجد اولویت‌، شناسایی نیازها و فرصت‌های حال و آینده کشور در حیطه فرآورده های سلامت محور و برنامه‌ریزی برای بهبود تراز تجاری آن، اشتراک‌گذاری اطلاعات و سوابق مربوط به بازار فرآورده های واجد اولویت‌ و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال از دیگر محورهای تفاهم نامه است.

اعطای یارانه برای اخذ خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و ممیزی و اعطای کمک‌های فنی برای تهیه مستندات مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق شبکه کارگزاران نیز از دیگر از محورهای اصلی این تفاهم نامه سه جانبه است.

مطالبه استانداردهای سطح بالا و طراحی مکانیزم‌های قیمت‌گذاری برای فرآورده های سلامت‎محور وارداتی و دارای تولید مشابه داخل، به منظور تشویق و افزایش جذابیت تولید داخلی در مقابل واردات و همکاری در خصوص سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای اقداماتی از قبیل چگونگی ورود داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور از محورهای اصلی این تفاهم نامه سه جانبه است.