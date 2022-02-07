  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۲۱

با انعقاد تفاهم‌نامه سه جانبه؛

شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور حوزه سلامت حمایت می شوند

شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور حوزه سلامت حمایت می شوند

تفاهم نامه سه جانبه میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سازمان غذاو دارو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با محور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته ­های فناور به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تفاهم نامه سه جانبه میان معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، سازمان غذاو دارو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف پیشتیبانی، حمایت از رشد، مانع زدایی و تسهیل فرآیندهای تولید و ارزیابی فرآورده های سلامت محور شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته های فناور به امضا رسید.

در این نشست که با حضور دکتر یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو و مصطفی قانعی دبیرستاد زیست فناوری معاونت علمی که به نمایندگی از دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این نشست حضور داشتند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور دارو و تجهیزات پزشکی است و باید زیرساخت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی به سمت حل مشکلات سلامت کشور هدایت شود و از هر گونه تعامل و هماهنگی با سازمان‌های مختلف نیز استقبال می‌کنیم.

پناهی افزود: به موجب این تفاهم‌نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت متعهد شده است با همکاری سازمان غذا و دارو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به پیگیری اولویت‌های فناورانه و حمایت مالی و تجهیزاتی از کسب دانش فنی، اولویت‌سنجی برای شناسایی فناوری‌های به‌روز دنیا در حیطه فرآورده های سلامت محور بپردازد.

وی خاطرنشان کرد: بسیج توانمندی‌های مراکز تحقیقاتی در راستای حل معضلات کشور، همکاری در تدوین استانداردهای مورد نیاز به منظور سنجش و ارزیابی فرآورده های سلامت‌ محور دانش‌بنیان، پیشرفته و تولید بار اول و هدایت هسته‌های فناور برای ارتقای سطح آمادگی فناوری تبدیل به کسب و کارهای دانش‌بنیان و آمادگی برای ورود به بازار با همکاری معاونت علمی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

رئیس سازمان غذا و دارو نیز در این نشست تاکید کرد: باید بروکراسی‌ها را کاهش بدهیم تا موتور محرکه‌ای باشد برای هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان و در عملکرد آنها شتاب لازم ایجاد شود.

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو ضروری است، پنجره واحدی ایجاد کنیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور فرآیند ارزیابی و رسیدگی به مجوزهایشان را بتوانند با سرعت بیشتری پیگیری کنند.

دبیرستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در ادامه نشست گفت: تعامل میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یک راهبرد استراتژیک است تا پتانسیل و توان تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را در جهت پیشبرد اهداف کلان سلامت کشور به کار گیریم.

وی افزود: در این راه همراهی و استفاده از ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی در کنار سیاست‌گذاری‌های سازمان غذا و دارو بسیار راهگشا خواهد بود.

از محورهای اصلی این تفاهم نامه سه جانبه تشکیل پنجره واحد بین سازمان غذا و دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به منظور تسریع و تسهیل بررسی و ارزیابی درخواست های دریافتی از شرکت های دانش‎بنیان و هسته های فناور به فراخور موضوع است.

حمایت از تحقیق و توسعه و کسب دانش فنی فرآورده های فناورانه سلامت‎محور و واجد اولویت‌، شناسایی نیازها و فرصت‌های حال و آینده کشور در حیطه فرآورده های سلامت محور و برنامه‌ریزی برای بهبود تراز تجاری آن، اشتراک‌گذاری اطلاعات و سوابق مربوط به بازار فرآورده های واجد اولویت‌ و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال از دیگر محورهای تفاهم نامه است.

اعطای یارانه برای اخذ خدمات آزمایشگاهی، بازرسی و ممیزی و اعطای کمک‌های فنی برای تهیه مستندات مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان، از طریق شبکه کارگزاران نیز از دیگر از محورهای اصلی این تفاهم نامه سه جانبه است.

مطالبه استانداردهای سطح بالا و طراحی مکانیزم‌های قیمت‌گذاری برای فرآورده های سلامت‎محور وارداتی و دارای تولید مشابه داخل، به منظور تشویق و افزایش جذابیت تولید داخلی در مقابل واردات و همکاری در خصوص سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای اقداماتی از قبیل چگونگی ورود داروهای جدید به فهرست رسمی دارویی کشور از محورهای اصلی این تفاهم نامه سه جانبه است.

کد مطلب 5418939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها