به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، حزب کارگر استرالیا میخواهد یک دوره ملی سواد دیجیتال الکترونیک هوشمند را برای دانش آموزان ابتدایی و دبیرستانی راه اندازی کند، البته این در صورتی است که این حزب در انتخابات فدرال آتی آرای کافی را برای تشکیل دولت رأی به دست آورد.
این دوره که eSmart Digital Licence+ نام دارد برای کمک به ارتقای هوش دیجیتال کودکان طراحی شده است. دانشآموزان طی این دوره میتوانند از طریق بازیها و داستانهای تعاملی حاوی مواد آموزشی، سناریوهای مرتبط و بازتابهای هدایتشده درباره تجربیات شخصی استفاده از فناوری، سواد دیجیتال و رسانهای خود را ارتقا دهند.
هنگامی که دانش آموزان این دوره را کامل کنند، گواهی موسوم به دیجیتال پلاس دریافت میکنند. از این طریق اطمینان حاصل میشود که منابع ارتقای سواد دیجیتال برای همه کودکان، صرف نظر از اینکه به چه مدرسهای میروند، در دسترس است و همه کودکان مهارتهایی را که برای ایمن نگه داشتن آنها به صورت آنلاین نیاز است، آموختهاند.
حزب کارگر قول داده که در صورت کسب قدرت، ۶ میلیون دلار استرالیا بودجه برای این برنامه کنار بگذارد که از این پول برای تأمین مالی آزمایشگاه سواد رسانهای هوشمند نیز استفاده خواهد شد.
این آزمایشگاه یک برنامه آزمایشی است که برای کمک به معلمان طراحی شده تا آنها به افزایش سواد رسانهای دانش آموزان ۱۲ تا ۱۶ ساله و اقداماتی مانند نحوه تشخیص اخبار و اطلاعات نادرست از درست کمک کنند.
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