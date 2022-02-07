تجارت غیرنفتی با رشد ۱۹ درصدی در دی ماه به ۸.۱ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار کرد: در دی ماه ۱۴۰۰، تجارت خارجی غیرنفتی کشور به ۱۱ میلیون و ۱۸۴ هزار تن کالا و به ارزش ۸ میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار رسید که نسبت به دی ماه سال قبل، ۱۹ درصد رشد داشته است. سهم صادرات کالاهای ایرانی در دی ماه سال جاری، ۸ میلیون و ۹۲ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار بود که ارزش کالاهای صادراتی در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی ماه ۱۳۹۹ رشد ۱۸ درصدی داشته است.

سخنگوی گمرک ایران در خصوص مقاصد کالاهای ایرانی در دی ماه گفت: پنج مقصد صادرات کالاهای ایرانی در دی ماه به ترتیب به چین با ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار، به عراق با یک میلیون و ۵۶۵ هزار تن کالا و به ارزش ۵۱۴ میلیون دلار، به ترکیه با ۳۸۵ هزار تن کالا و به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار، به امارات با ۷۲۴ هزار تن کالا و به ارزش ۳۶۶ میلیون دلار و به افغانستان با ۲۵۸ هزار تن کالا و به ارزش ۱۲۷ میلیون دلار بوده است.

لطیفی در خصوص میزان واردات کالا به کشور در دی ماه توضیح داد: در دی ماه، ۳ میلیون و ۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که ارزش کالاهای ترخیص شده نسبت به دی ماه سال ۱۳۹۹ رشد ۲۰ درصدی داشته است.

وی در خصوص پنج کشور تأمین کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در دی ماه گفت: امارات با فروش یک میلیون و ۲۹۴ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار، چین با ۳۲۸ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار، ترکیه با ۲۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۵۳۴ میلیون دلار، آلمان با ۷۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۹ میلیون دلار و سوئیس با ۱۰۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار، پنج کشور اول تأمین کننده کالاهای مورد نیاز کشورمان در دی ماه بودند.

سخنگوی گمرک ایران در خصوص میزان کالاهای خارجی عبوری از کشور گفت: در دی ماه امسال یک میلیون و ۷۰ هزار تن کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به دی ماه سال قبل ۶۱ درصد بیشتر شده است.