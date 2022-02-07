به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در حاشیه برگزاری هجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تئاتر بچه‌های مسجد، گفت: ما جلسات شورای سیاستگذاری تئاتر بچه‌های مسجد را برگزار می‌کنیم تا بتوانیم به جریان تئاتر مردمی بچه‌های مسجد سر و شکل هدفمندی بدهیم. در واقع قرار است سند چشم‌انداز و طرح جامع تئاتر مردمی بچه‌های مسجد توسط اعضای شورای مذکور نوشته و اجرایی شود.

وی افزود: این سند چشم‌انداز و طرح جامع تئاتر بچه‌های مسجد طرحی ۹ ساله بوده که به ۳فاز تقسیم شده است و امیدواریم با اجرای دقیق سرفصل‌ها و مفاد آن در بلند مدت سینما و تئاتر کشورمان با بهره‌گیری از نیروهای انسانی طراز گفتمان انقلابی که در جریان ارتقای تئاتر بچه‌های مسجد تربیت شده‌اند و رشد کرده‌اند، بیش از پیش به بار بنشیند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری بیان کرد: قرار بود که گردهمایی مربیان تئاتر مردمی بچه‌های مسجد در ۱۹ بهمن برگزار شود تا طرح توجیهی برای سرگروه‌های ۳۰۰گروه‌ که به ما پیوسته‌اند، تشریح شود و کارگاه‌های پیش نیاز سلسله رویدادهای تئاتر بچه‌های مسجد برگزار شوند اما سلامتی بچه‌ها و هنرمندان برای ما بسیار مهم است و اوج‌گیری موج ششم کرونا سلامتی آنها را تهدید می‌کند بنابراین در هجدهمین جلسه شورای سیاستگذاری تئاتر بچه‌های مسجد تصمیم گرفته شد که فعلا روند برگزاری گردهمایی مذکور متوقف شود و آن در فرصتی مناسب برگزار شود. این گردهمایی در آینده یا در قالب ۲روز در تهران برگزار خواهد شد و یا به ۴منطقه تقسیم خواهد شد و استان‌های همجوار هر منطقه در مرکز یک استان جمع خواهند شد.

زارعی از همه گروه‌های تئاتر مردمی بچه‌های مسجد خواهش کرد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت‌های‌شان را ادامه بدهند و کارشان را تعطیل نکنند.

وی از پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری تئاتر بچه‌های مسجد برای تشریح رویداد تئاتر بچه‌های مسجد در قالب یک برنامه تلویزیونی خبر داد و گفت: من خدمت آقای مداحی مدیر مرکز رسانه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی بودم و موضوع را با او در میان گذاشتم. ما به این نتیجه رسیدیم که در قالب یک برنامه ۳۲ قسمتی به همه ابعاد تئاتر مردمی بچه‌های مسجد استان‌های مختلف کشورمان بپردازیم.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری بیان کرد: ما تا به امروز گام‌های خوبی در جهت توسعه جریان تئاتر مردمی بچه‌های مسجد برداشتیم. در ۲۸ بهمن گردهمایی استانی استان تهران برگزار خواهد شد و هفته آینده گردهمایی استانی استان قزوین برگزار می‌شود.

زارعی ادامه داد: گام بعدی ما آموزش‌های منطقه‌ای است که از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد خورد. قرار است که در قالب این گام مربیانی در سراسر کشور تربیت شوند تا آنها نیز در آینده بتوانند مربیان دیگری را با هدف تشکیل گروه‌های تئاتر مساجد تربیت کنند.

وی گفت: ما در طول اجرای طرح ۹ساله تدوین شده برای جریان تئاتر مردمی بچه‌های مسجد هرگز آموزش را متوقف نخواهیم کرد و در واقع درجات آموزش را ارتقا خواهیم داد. ما تلاش می‌کنیم در کنار آموزش فنی، تفکر مسجدی را تقویت کنیم. تقویت تفکر و ایدئولوژی مسجدی بیش از هر چیزی برای ما اهمیت دارد زیرا بچه‌های مساجد می‌توانند فنون فعالیت در عرصه تئاتر را در هر آموزشگاهی یاد بگیرند اما ما می‌خواهیم هنرمندانی با تفکر و دیدگاه مسجدی تربیت کنیم. این به سالم‌سازی فضای جو هنری ما در سینما، تئاتر و تلویزیون کمک می‌کند.