سارق اموال عمومی در چنگال پلیس / از دریچه منهول تا کابل برق

سرهنگ کیومرث کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع یک فقره سرقت اموال عمومی دریچه فاضلاب (در منهول) توسط راننده خودروی پیکان وانت و انتشار فیلم از طریق فضای مجازی در سطح شهرستان اهواز بررسی موضوع و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۹ اهواز با اقدامات اطلاعاتی هویت سارق را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی در مخفیگاهش، دستگیر و خودروی به کار رفته در امر سرقت از نوع پیکان وانت سفید رنگ نیز توقیف شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان اهواز تصریح کرد: ۲۰۰ متر کابل برق و یک دریچه فاضلاب مسروقه از مخفیگاه سارق کشف و ضبط شد.

سرهنگ کشوری با بیان اینکه در تحقیقات به عمل آمده تاکنون ۱۵ مالباخته مرتبط با این پرونده شناسایی شدند، عنوان کرد: سارق مذکور در تحقیقات به عمل آمده به سرقت ۱۰ فقره کابل برق و ۱۰ فقره دریچه فاضلاب اعتراف کرد.

وی عنوان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده و تحویل به مرجع قضائی با قرار مناسب روانه زندان شد.