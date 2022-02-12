آمریکا متعهد به افزایش تلاش ها برای مهار چین شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در شرق اروپا بین آمریکا و روسیه بر سر بحران اوکراین، واشنگتن همچنین متعهد شده است که منابع دیپلماتیک و امنیتی بیشتری را در راستای سیاست «ایندوپاسیفیک» خود بسیج کند تا چین را از ایجاد یک حوزه نفوذ منطقه‌ای و تبدیل شدن به تأثیرگذارترین قدرت جهانی، باز دارد.

دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در یک نمای کلی از این راهبرد که در ۱۲ صفحه منتشر شده است، اعلام کرد که بر هر گوشه منطقه از جنوب آسیا تا جزایر اقیانوس آرام تمرکز خواهد کرد تا موقعیت و تعهد بلند مدت خود را تقویت کند.

در سند مذکور آمده است: جمهوری خلق چین در حال ترکیب قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود است زیرا به دنبال حوزه نفوذ در منطقه ایندوپاسیفیک و تبدیل شدن به تأثیرگذارترین قدرت جهان است.

همچنین در ادامه آمده است: تلاش‌های جمعی ما در دهه آینده تعیین خواهد کرد که آیا جمهوری خلق چین در تغییر قوانین و هنجارهایی که به نفع ایندوپاسیفیک و جهان بوده است، موفق خواهد شد یا خیر.

ایالات متحده در سند مذکور همچنین متعهد شده است که اتحادها و ائتلاف‌ها را مدرن، مشارکت‌های نوظهور را تقویت و در سازمان‌های منطقه‌ای سرمایه گذاری کند. بویژه بر اهمیت «هند قدرتمند» به عنوان شریک در چشم انداز مثبت منطقه‌ای تاکید شده است.

در این بیانیه آمده است که ایالات متحده «ایندوپاسیفیک باز و آزاد را از طریق شبکه ای از ائتلاف‌های قوی و تقویت کننده متقابل» دنبال خواهد کرد.

انتشار این سند همزمان با سفر «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا به استرالیا به دعوت همتای استرالیایی وی برای شرکت در نشست وزرای خارجه پیمان چهارجانبه «کوآد» شامل دو کشور یاد شده به همراه ژاپن و هند بوده است.

پیشتر و در جریان دیدار «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود که به دعوت وی و برای شرکت در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی در پکن به آنجا سفر کرده بود، دو رهبر اعلام کردند که بیانیه مشترکی با عنوان «اعلامیه مشترک درباره ورود به دوران جدید روابط بین الملل و توسعه پایدار» صادر کردند که در آن بر بسیاری از جنبه‌های همکاری راهبردی دو جانبه تاکید شده است.

چین همچنین اخیراً در بیانیه‌ای اعلام کرد که پکن بر این باور است که گسترش ناتو برای امنیت و ثبات جهانی سازنده نیست.

تلاش‌های آمریکا و متحدانش در پی این موارد برای مهار کردن قدرت چین و روسیه افزایش یافته است. مناقشه اوکراین بهانه خوبی به دست غرب داده تا از طریق آن بتواند روسیه را به چالش بکشد، اما همزمان آمریکا قدرت فزاینده چین را تهدید اصلی برای خود تلقی می‌کند و به دنبال انجام هر کاری است تا بتواند پکن را به چالش بکشد.

نمونه ساده این مسئله، تحریک جریان‌های جدایی طلب در خاک چین مانند تایوان، هنگ کنگ و تبت توسط واشنگتن است که در ظاهر ادعای احترام به سیاست تمامیت ارضی چین موسوم به اصل چین واحد را دارد.