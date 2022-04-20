آمریکا عزم و توانایی پکن برای حفاظت از منافع خود را دست‌ کم نگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «وی فنگ هه» وزیر دفاع چین امروز چهارشنبه در تماس با «لوید آستین» همتای آمریکایی خود خطاب به وی گفت: اگر مسئله تایوان به روشی غیرقابل قبول حل شود، تأثیر مخربی بر روابط پکن و واشنگتن خواهد گذاشت.

وزیر دفاع چین در این خصوص گفت: ایالات متحده نباید عزم و توانایی پکن برای حفاظت از منافع خود را دست کم بگیرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر دفاع چین در این تماس تلفنی به واشنگتن هشدار داد: تایوان بخشی از چین است و این واقعیت توسط احدی قابل تغییر نیست. ارتش چین قاطعانه از حاکمیت و سرزمین این کشور محافظت خواهد کرد.

وزیر دفاع چین در ادامه از آمریکا خواست تا استفاده از موضوع اوکراین برای کاهش اعتبار چین را متوقف کند.

گفتنی است که پکن همواره به آمریکا درباره ضرورت احترام به اصل «چین واحد» و پرهیز از دامن زدن به جریان‌ های جدایی‌طلبانه در هنگ کنگ و تایوان هشدار داده است.