به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،درصد اشباع اکسیژن خون سرخرگ افراد را اکسیژنسنجایرانساخت اندازهگیری میکند. محصولی که کشور را از واردات و خروج ارز بینیاز میکند.
به وسیله دستگاه اکسیژنسنج خون، درصد اشباع اکسیژن خون سرخرگ اندازهگیری میشود. این دستگاه که پالساکسیمتری نیز نامیده می شود، یک روش غیرتهاجمی است که میزان مولکولهای هموگلوبینی را که با اکسیژن آمیخته شده است را اندازهگیری و به درصد بیان میکند.
با توجه به شرایط درگیری با پاندمی کرونا و از آنجایی که مجموعههای سلامت و درمان در کشور نیازمند استفاده از این وسیله برای شناسایی بیماران دارای شرایط حاد تنفسی هستند، دستگاه پالساکسیمتر انگشتی جزء کالاهای مهم و استراتژیک در مقابله با این بیماری کووید ۱۹ به شمار میرود و به همین دلیل، از اهمیت بالایی برخوردار است.
طرح بومیسازی تجهیزات پزشکی تشخیصی علاوه بر نیاز استراتژیک، در شرایط کنونی از دید فناورانه نیز اهمیت ویژهای دارد بهطوریکه بر جایگاه کشور در سطح منطقه و دنیا بسیار تاثیرگذار خواهد بود. این دستگاه تنها توسط ۵ کشور مهم طراحی و ساخته میشود.
همچنین به دلیل دقت بالا و قیمت قابل قبول این محصول نسبت به نمونههای مشابه خارجی و با توجه به پتانسیلهای موجود در منطقه و شرق آسیا میتوان در جهت صادرات این محصول به کشورهای منطقه اقدام کرد.
با تولید این محصول ضمن صرفهجویی ارزی ۲۰ میلیون دلاری، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر فراهم شده است.
مرکز طرحهای کلان ملی فناوری از این محصول یک شرکت دانش بنیان حمایت کرده است.
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