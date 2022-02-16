به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان روزهای دوم تا سوم اسفند ماه در تهران برگزار می‌شود.

این اجلاس در چارچوب همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان در زمینه‌هایی همچون تجارت، بازرگانی، کشاورزی، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری، فنی، فرهنگی و انرژی برپا خواهد شد.

بنابراین گزارش، وزیر جهاد کشاورزی رئیس ایرانی هفدهمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان است.

در این اجلاس معاون نخست‌وزیر و وزیر تجارت و همگرایی کشور قزاقستان در رأس یک هیأت بلند پایه ۵۴ نفره اعم از بخش دولتی و خصوصی و متشکل از وزارتخانه‌های امور خارجه، انرژی، کشاورزی، اقتصادی، حمل و نقل و تجارت شرکت می‌کنند.

براساس این گزارش، مدیران عامل ۲۵ شرکت خصوصی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، هیأت قزاقستانی را همراهی می‌کنند.

شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قزاقستان در مهر ماه سال ۹۸ در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار و سند همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور امضا شد.