کشف ۱۰۰ کیلو شیشه افغانی در ارومیه/باند سلاح در سردشت منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شمس علی حق وردیان عصر چهارشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی طی یک عملیات اطلاعاتی، موفق شدند افرادی را که در زمینه قاچاق مواد مخدر به صورت باندی فعالیت داشتند را شناسایی کنند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی بر موضوع مشخص شد که متهمان با دو دستگاه خودرو سواری پرشیا و پژو ۴۰۵، در مسیر اشنویه -ارومیه در حال تردد هستند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی استان در ادامه افزود: با هوشیاری مأموران طی عملیات ضربتی خودروهای متهمان توقیف که در بازرسی از آنها مقدار ۱۰۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه افغانی کشف شد.

وی افزود: در این رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و ۳ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شدند.

کشف ۵ میلیارد ریالی مواد مخدر کوکائین در ارومیه

فرمانده انتظامی ارومیه نیز از دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر و کشف ۱۸۱ گرم کوکائین در ایستگاه شهید کلانتری، خبر داد و گفت: در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و باندهای وارد کننده مواد افیونی، مأموران پلیس ایستگاه شهید کلانتری ارومیه حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ حسن شیخ نژاد افزود: در بازرسی از سواری توقیفی، ۱۸۱ گرم مواد مخدر از نوع کوکائین که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد. برابر اعلام کارشناسان ارزش تقریبی این ماده مخدر ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه خاطرنشان کرد: در این راستا یک دستگاه سواری توقیف و ۲ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

سرهنگ شیخ نژاد در پایان با بیان اینکه پلیس در اراده خود برای مقابله با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر مصمم است و همراهی شهروندان یکی از ابزارهای مهم در این زمینه می‌باشد.

۱۰ تن آرد در میاندوآب کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۰ تن آرد توزیع خارج از شبکه در میاندوآب، خبر داد و گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهیدمحمدنژاد حین کنترل خودروهای عبوری محورمیاندوآب-تبریزبه یک دستگاه کامیون به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ فخرالدین رستم پور با اشاره به اینکه در بازرسی از خودروی مذکور، مقدار ۱۰ تن آرد به صورت فاقد مجوز قانونی توزیع، کشف شد، ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان امر؛ ارزش محموله مکشوفه ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب خاطر نشان کرد: در این رابطه یک دستگاه کامیون توقیف و یک نفر متهم دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

باند سلاح و مهمات در سردشت منهدم شد

فرمانده انتظامی شهرستان سردشت از انهدام باند قاچاق سلاح و کشف ۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز در این شهرستان، خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت عده‌ای در زمینه قاچاق سلاح در سطح شهرستان سردشت بنا به حساسیت آن رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ موسی بهاری افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی پلیسی در نهایت موفق شدند، متهمان را شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی؛ طی عملیات ضربتی آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سردشت در ادامه گفت: در بازرسی انجام شده از مخفیگاه متهمان؛ یک قبضه کلت جنگی ودو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: در این راستا ۳ متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.