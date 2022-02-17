شعار تعدادی از مالباختگان علیه عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال برای تعیین ادامه فعالیت شهاب الدین عزیزی خادم در قامت ریاست فدراسیون فوتبال در حالی از ساعت ۹ صبح امروز برگزار شد که حاشیه‌های زیادی را به همراه داشت.

* قبل از شروع جلسه تعداد زیادی از مالباختگان یکی از رمزارزها با تجمع در مقابل مرکز ملی فوتبال خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. آنها در شعارهای خود شهره موسوی نایب رئیس بخش زنان فدراسیون فوتبال را مورد خطاب قرار دادند. موسوی که یکی از اعضای امضا کننده هیأت رئیسه برای عزل شهاب الدین عزیزی خادم است با شعارهایی تند مورد خطاب معترضین مقابل مرکز ملی فوتبال شد.

*عزیزی خادم رأس ساعت ۹ صبح در مرکز ملی فوتبال حاضر شد.

*مسئولان حراست ورزشگاه آزادی هنوز از ورود خبرنگاران و عکاسان به مرکز ملی فوتبال ممانعت می‌کنند.

با درخواست فدراسیون تعدادی از مأموران نیروی انتظامی در محل حاضر شدند تا به تجمع مال باختگان پایان دهند اما آنان همچنان مقابل مرکز ملی فوتبال حضور دارند.

*تعدادی از ملی پوشان فوتسال ایران هنگام خروج از مرکز ملی فوتبال با تجمع رو به رو شدند تا همین امر باعث شود آنها مجبور به خروج از درب پشتی مرکز ملی فوتبال شود.

‌* شهره موسوی، میرشاد ماجدی، احمدرضا براتی، احسان اصولی و بهرام ضاییان به طور همزمان وارد مرکز ملی فوتبال شدند تا د رجلسه هیأت رئیسه شرکت کنند.

* حمیدرضا مهرعلی و حیدر بهاروند نواب اول و دوم شهاب الدین عزیزی خادم در مرکز ملی فوتبال حاضر شدند اما بهاروند پس از گذشت دقایقی مرکز ملی فوتبال را ترک کرد تا نشان دهد قصدی برای دخالت در جلسه مهم امروز هیأت رئیسه برای ماند و رفتن عزیزی خادم نداشته باشد.