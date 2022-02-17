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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۴۶

از رادیو صبا روی آنتن می‌رود؛

شنیدن قصه تولید تیتراژ برنامه کودک تلویزیون در دهه ۶۰

شنیدن قصه تولید تیتراژ برنامه کودک تلویزیون در دهه ۶۰

شبکه رادیویی صبا در تازه ترین قسمت از برنامه رادیویی «پیش پرده» به نحوه تولید و انتشار تیتراژ موسیقایی برنامه کودک و نوجوان تلویزیون در دهه ۶۰ می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، به گزارش روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «پیش پرده» با مروری‌بر ماندگارترین و خاطره‌سازترین موسیقی‌های مربوط به برخی برنامه‌ها و آثار سینمایی و تلویزیونی همراه مخاطبان رادیو صبا می شود.

برنامه پیش پرده روز جمعه ۲۹ بهمن با مرور تیتراژ برنامه کودک دهه شصتی‌ها روی آنتن می‌رود.

سیامک احمدی پور تهیه کننده این برنامه گفت: پیش پرده روز جمعه تیتراژ برنامه کودک دهه شصتی ها را مرور می کند شاید خیلی از شنوندگان ندانند که موسیقی از کجا آمده و چرا به عنوان تیتراژ در نظر گرفته شده است. در این برنامه تلاش کردیم اطلاعاتی درباره آهنگسازی و تولید این موسیقی به مخاطبان ارائه کنیم.

وی افزود: این برنامه در فضای نوستالژی با گفتگو با پیشکسوت این عرصه خانم گیتی خامنه و پخش تیتراژهای به یاد ماندنی است انیمیشن ها و برنامه های کودک دهه ۶۰ تقدیم مخاطبان می شود.

«پیش پرده» به تهیه کنندگی سیامک احمدی پور و با اجرای علیرضا سعیدی روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۵:۳۰ راهی آنتن صبا می‌شود.

کد مطلب 5426722

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