بازیکنان گیتی پسند داور را مدیریت کردند/ دلخوری از شاگردان سابق

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بی‌غم در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با گیتی پسند که با باخت تیمش همراه بود، با کنایه اظهار داشت: شکر خدا گیتی‌پسند برد و یک عده‌ای به آن چیزی که می‌خواستند رسیدند، بازیکنان و اعضای کادر فنی از جمله خود من، هجده نفر کرونایی بودیم و این را از سبک بازی‌مان باید متوجه شده باشید.

وی در تشریح وضعیت کرونایی تیمش ابراز داشت: نمایش نیمه‌اولمان با نیمه‌دوم زمین تا آسمان متفاوت بود و دیگر بازیکنانم در اواخر بازی هیچ توانی نداشتند، در نیمه‌اول باید کار را تمام می‌کردیم اما از فرصت‌هایمان استفاده نکردیم و به مشکل برخوردیم.

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون از داشتن شانس قهرمانی برای این تیم ابراز ناامیدی کرد و ادامه داد: ما دیگر به هیچ‌وجه قهرمان نخواهیم شد، واقعیتی است که باید گفت. شاید خیلی‌ها ناراحت شوند اما امیدوارم گیتی‌پسند قهرمان لیگ شود. چند سال در این مجموعه کار کردم و زحمت کشیدم.

وی اضافه کرد: خیلی‌ها به من می‌گویند وقتی از اصفهان و گیتی‌پسند بیرون می‌روی همه بر علیه‌ات می‌شوند. امروز بازیکنانی بعد از گلزنی مقابل من مشت‌هایشان را گره می‌کردند که من مربی‌شان بوده‌ام و آن‌ها را پرورش داده‌ام. برخی از این رفتارها خیلی زشت است.

فریاد کاپیتان تیم ملی بر سر بازیکن من زشت است

بیغم تاکید کرد: زشت است کاپیتان تیم‌ملی با بازیکن تیم من درگیری لفظی داشته باشد، احترامشان سر جای خود اما حق ندارند بر سر بازیکن ما داد بزنند، داور نتوانست بازیکنان را کنترل کند، یک پنالتی برای ما اعلام نکرد و بازی را گیتی‌پسند برنده شد.

وی ادامه داد: جنجال‌ها در فوتسال طبیعی است، اما بازیکنان بزرگ گیتی‌پسند داور را با رفتارهایشان مدیریت کردند و حتی برخی جاها به‌جای داور تعیین‌کننده مکان خطا بودند و امروز همه کار کردند. خیلی از خطاها را به سود ما اعلام نکرد و بحث من با داور است چرا که بین دو تیم تمایز قائل شد.

سرمربی تیم فوتسال مس سونگون گفت: نیمه‌اول گیتی‌پسند هیچ کاری انجام نداد، با تمام بازیکنانش سه پاس هم بین یکدیگر رد و بدل نکردند، توان بدنی ما ضعیف بود و بازی را در نیمه‌دوم از دست داد، مشکل، بازیکنانم نیستند تمام توانشان را گذاشتند، مشکل از من است و این باخت را به گردن می‌گیرم.