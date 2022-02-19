لوله کشی آب شرب از آب شیرین کن به ۳ جزیره هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دوستی استاندار هرمزگان به منظور بازدید و بررسی مسائل مختلف به جزایر لاوان و سیری سفر کرد.

استاندار هرمزگان در بدو ورود به لاوان از گلزار شهدای گمنام دهکده لاوان بازدید کرد و به مقام شهدا ادای دین نمود، همچنین دوستی با حضور در منزل شهید شعیب رئیسی‌زاده، با مادر و خانواده این شهید دوران جنگ دیدار کرد.

استاندار هرمزگان همچنین از اسکله صیادان و پارک ساحلی جزیره بازدید کرد، دوستی در ادامه با حضور در بین ساکنان بومی جزیره لاوان به گفتگو با آنان پرداخت.

حل کردن مشکل آب جزیره لاوان از طریق افزایش حجم شیرین سازی، رفع مشکل آنتن دهی خطوط ارتباطی در جزیره با نصب دکل‌های مخابراتی، در اختیار گذاشتن ماشین آلات سنگین در اختیار دهیاری برای جمع آوری نخاله‌های ساختمانی و زباله‌های منطقه، بررسی طرح جامع جزیره لاوان، رعایت حریم شصت متری، احداث واحد فنی و حرفه‌ای و آزادسازی سواحل این جزیره از مجموعه مصوبات امروز سفر استاندار هرمزگان به جزیره لاوان بود.

دوستی استاندار هرمزگان در بازدید از هندورابی با ساکنین این جزیره دیدار داشت که در طی آن ساکنین جزیره از مشکلات موجود در جزیره سخن گفتند.

نبود شبکه مخابراتی درست، عدم وجود لوله کشی و مشکل نبود زمین برای ساخت مسکن به دلیل در اختیار گرفتن زمین‌های جزیره توسط منطقه آزاد کیش بخشی از مشکلاتی بود که توسط ساکنین بومی هندورابی با استاندار مطرح شد.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در ادامه قول مساعد داد تا کمک مورد نیاز برای ساخت یک مدرسه دوره متوسطه، لوله کشی آب شرب از دستگاه آب شیرین کن تا منازل ساکنین و نصب پنل‌های خورشیدی برای تولید برق خورشیدی را تأمین کند.

همچنین مقرر شد تا با منطقه آزاد کیش برای واگذاری قطعات زمین به ساکنان این جزیره برای ساخت منزل مذاکره شود.

استاندار هرمزگان همچنین در ادامه بازدید از جزایر استان به جزیره سیری سفر و در آنجا از تأسیسات نفتی شرکت نفت فلات قاره و تأسیسات مسکونی سپاه پاسداران در این جزیره بازدید کرد.

همچنین دراین دیدار استاندار مصوب کرد تا قیر مورد نیاز برای آسفالت مناطق مسکونی سیری تأمین شود.