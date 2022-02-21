تغییر پارادایم دانشگاه آزاد با آغاز رویداد ملی گام دوم 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، روح الله دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی مولود انقلاب اسلامی است، گفت: نسل اول دانشگاه آزاد بعنوان دانشگاه آموزشی در گام نخست مورد نیاز کشور بود. دولت، صنایع و نهادها به نیروی متخصص نیاز داشت و دانشگاهها به ویژه دانشگاه آزاد مورد اقبال عمومی مردم و دولت ها بودند.

وی افزود: در آن دوران کسب و کار ها توسعه می یافت و دانشگاه در شهرهای مختلف راه اندازی شدند و و بازار هم نیاز شد. ولی بعد از مدتی، دیگر بازار اشباع شد و در دوران سازندگی، دانشگاه نیاز به نیروی جدید محقق و پژوهشگر داشت. دانشگاه وارد نسل دوم خود شد. دانشگاه با توسعه دوره تحصیلات تکمیلی به این نیاز پاسخ داد. حتی تا اوایل دهه نود فارغ التحصیلان به راحتی استخدام می شدند. ولی در دوره ای که بعد از آن وارد شدیم، داشتن مدرک دیگر منتهی به شغل نمی شد و مدرک بیشتر اعتباربخش است تا دارای کارکرد در خلق ثروت.

دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اهمیت تغییر رویکردها در نهاد دانشگاه عنوان کرد: باید بپذیریم که دانشگاه نسل دوم در حال از دست دادن کارکرد خود است و باید وارد نسل جدید دانشگاه ها شد. دانشگاه نسل سوم، تربیت نیرویی را دنبال می کند که کارآفرین باشد. تغییر جدید ماهوی است. تغییر از نسل دوم به نسل سوم با ساختن ساختارهای جدید امکانپذیر است و باید بنای قدیمی را تخریب کرد تا ساختار جدید را بنا کرد. دانشگاه نسل جدید، کتابخانه مرکزی، آزمایشگاه،استاد به معنای امروزی ندارد. تغییر از دانشگاه پژوهشی به دانشگاه کارآفرین باید در افکار، رفتار، راهبردها و گرایش ها ایجاد شود. فکر کردن برای نوسازی دانشگاه آزاد از نان شب واجب تر است.

معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد در پایان گفت: در چهل سالگی دانشگاه آزاد اسلامی با تبیین سند گام دوم انقلاب اسلامی، دانشگاه وظیفه دارد خود را تطبیق با آن دهد و به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم برود تا دانشگاه به صورت واقعی اسلامی شود. دانشگاه آزاد را در رویداد ملی گام دوم به صنعت، مردم، حاکمیت به عنوان دانشگاهی با گفتمان جدید نشان خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی است تا خانواده دانشگاه آزاد نیز به صورت یکپارچه با ظرفیت های خود آشنا شود. بهمرسانی و انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با مجموعه های مختلف از اهداف دیگر رویداد ملی گام دوم است. ما به صورت عملی شاهد تغییر پارادایم دانشگاه آزاد اسلامی با رویداد ملی گام دوم خواهیم بود.