گسترش همکاری علمی آموزشی سازمان امور دانشجویان و اتاق بازرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، اولین جلسه مشترک کارگروه تدوین تفاهم نامه همکاری سازمان با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به منظور بهره مندی از نظرات و بررسی طرح‌های پیشنهادی در خصوص مفاد تفاهم نامه با حضور معاونان و مدیران سازمان و نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

بنابراین گزارش در این جلسه در خصوص زمینه همکاری متقابل میان دو بخش در خصوص حمایت اتاق بازرگانی از دانشجویان نخبه در پروژه‌های صنعتی، پایان نامه‌های دانشجویی مرتبط با صنعت، استفاده از نخبگان و اساتید در صنعت، اشتغال سازی فارغ التحصیلان دانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین همکاری‌های علمی و آموزشی، بورسیه‌های تحصیلی داخل و خارج، حمایت از دانشجویان بی بضاعت و بین المللی، نمایشگاه‌های علمی و تجاری در ایران و کشورهای مختلف و رفع موانع در حوزه سرمایه گزاری در دانشگا ه ها از موارد دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان هم مقرر شد ضمن بررسی موارد مطرح شده حاضران پیشنهادات و نظرات خود را مطرح تا جمع بندی لازم انجام و تفاهم نامه همکاری میان رؤسای سازمان امور دانشجویان و اتاق بازرگانی به امضا برسد.

لازم به ذکر است در این جلسه دکتر اردوان ارژنگ معاون امور دانشجویان داخل، دکتر محمدجواد سلمانپور معاون بورس و امور دانشجویان خارج، دکتر وحید تقی خانی مدیرعامل مؤسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران، دکتر جعفر رازقی مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی، دکتر محمد محمدی مسعودی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان، دکتر محمد صالح لباف زاده مدیر کل امور دانش آموختگان، دکتر سید فردین تقی‌زاده مدیر کل دانشجویان شاهد وایثارگر، دکتر ابراهیم علی دوست مدیر کل تربیت بدنی سازمان و خانم میر هاشمی دستیار دبیر کل اتاق بازرگانی تهران حضور داشتند.