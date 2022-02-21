به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه رونمایی از تاریخ شفاهی ورزش در مورد این اقدام کمیته ملی المپیک توضیح داد و گفت: تالاری را در موزه ورزش افتتاح خواهیم کرد، نتیجه این اقدامات ماندگار خواهد بود. بنای ما این است آنچه را که ضبط کردیم در شبکه‌های مختلف به صورت مستند پخش کنیم.

وی در مورد نشست با کامرانی فر در مورد تیم امید، گفت: سعی می‌کنیم به زودی این موضوع را حل کنیم. امروز با کامرانی فر جلسه داشتم، برای ما مهم است ثبت نام تیم امید برای بازی‌های آسیایی زود انجام شود.

صالحی امیری با بیان اینکه بازی‌های المپیک هم پیش رو است و امید داریم این اتفاق بیفتد و طلسم فوتبال بشکند، ادامه داد: مسئله اصلی مورد بحث این است که در مورد تداوم حضور مهدوی‌کیا در تیم امید ابهام هست و قطعیت نیست، هنوز قرارداد رسمی با این مربی منعقد نشده و وی و دو دستیارش حضور فعال کنار تیم امید ندارند.

رئیس کمیته ملی المپیک از پیگیری جلسات با فدراسیون فوتبال خبر داد و گفت: قرار است هفته آینده با فدراسیون برای ادامه روند حضور سرمربی و دستیارانش جلسه‌ای داشته باشیم. همچنین مقرر شد کامرانی فر جلسه ای با او داشته باشد و ببیند آیا او تمایل حضور دارد یا خیر. چون این حضور کمرنگ است و اگر آمادگی نداشت سریع مربی جدید معرفی شود.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: مسئولیت هدایت، نظارت و کار فنی برعهده فدراسیون است و ما وظیفه حمایت مالی، حقوقی و معنوی داریم. ما در سازماندهی و هدایت تیم نقشی نخواهیم داشت و این روند از قبل بوده است. رسالت حداکثر حمایتی را خواهیم داشت.

رئیس کمیته ملی المپیک درباره اینکه برخی رشته‌ها مانند ساواته و موی‌تای درخواست استقلال دارند، گفت: هر نوع تغییر انجمن‌ها تابع وزارت ورزش است و ما هم عضو آن کمیته هستیم. تا زمانی که وزارت تشخیص به تغییر ندهد استقلال قانونی نیست.