به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان گفت: بیمارستان کنگان بهعنوان قطب درمان جنوب استان بوشهر، عمده مراجعین شهرستانهای کنگان، دیر، جم و عسلویه را پوشش میدهد.
وی افزود: بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان به تعداد زیادی از کارکنان صنعت مستقر در جنوب استان بوشهر و خانواده این عزیزان خدمات ارائه میدهد.
فرماندار شهرستان کنگان عنوان کرد: حجم مراجعین به بیمارستان کنگان چند برابر ظرفیت این مرکز درمانی است که عمده آن به خاطر وجود صنعت است.
غریبی گفت: تاکنون کمکهایی از سمت صنعت به بیمارستان کنگان شده است اما انتظار ما خیلی بیش از این است و نباید این کمکها قطرهچکانی و در این حد بماند.
وی بابیان اینکه کمکهای اصطلاحاً قطرهچکانی صنعت به بیمارستان امام خمینی (ره) مانند یک مسکن کوچک است، ادامه داد: تعداد مراجعین صنعت به بیمارستان کنگان بسیار بالا و کمکهایی که میکنند قطرهچکانی است؛ این کمکها در شأن مردم و موردقبول نیست.
فرماندار شهرستان کنگان اظهار کرد: باید هرچه سریعتر کارگروهی برای همین منظور تشکیل دهیم تا بتوانیم به شکلی مؤثرتر از صنعت مطالبه گری کنیم، شأن مردم ما بیش از کمکهای قطرهچکانی است که انجام میشود.
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