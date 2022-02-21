جهاد تبیین به عنوان یک گفتمان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر انصاری راد بعدازظهر دوشنبه در آئین معارفه معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی تبلیغات اسلامی هرمزگان اظهار کرد: یکی از مطالبات امامین انقلاب اسلامی و مردم در کنار مطالبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تحول در زمینه آموزش و پرورش، نظام تعلیم و تربیت، نظامی، بهداشت و درمان و ... تحول فرهنگی بوده است که در ادوار گذشته فعالیت های خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: گاها چنین بیان می شود که در حوزه فرهنگی اصلا فعالیتی انجام نشده که این عبارت صحیح نیست. البته کار موثر و آنچنانی که مورد توجه نظام بوده انجام نشده و باید به لحاظ کمی و کیفی بیشتر کار شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تاکید بر اینکه در گام دوم انقلاب نیازمند تحول در حوزه فرهنگی هستیم، تصریح کرد: حوزه فرهنگ بسیار حائز اهمیت و جدی است که با توجه به شرایط، اقتضائات و منابع و امکانات بایستی بیشتر مورد توجه قرار می گرفت.

حجت الاسلام انصاری راد در ادامه با تاکید بر اینکه ایجاد تحول فرهنگی نیازمند چندین مولفه اعم از شناحت قلمرو فرهنگی یا زیست بوم تبلیغی، مخاطب شناسی،نیازسنجی بر اساس اقتضائات و شرایط، رصد و شناسایی ظرفیت ها و منابع و امکانات و سپس تشکیل اتاق وضعیت است، تصریح کرد: اگر می خواهیم کاری در میدان انجام دهیم باید در وهله نخست، به شناخت قلمرو فرهنگی بپردازیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در ادامه گفت: در وهله دوم، شناخت نظام اولویت ها مدنظر است که می بایست بر اساس این نظام، برنامه ریزی صورت گیرد نه آن نظامی که موردنظر مدیران یا کارشناسان است.

وی، احصا و اصلاح روش های انجام گرفته و بکارگیری روش های نوین، گفتمان سازی و جریان سازی فرهنگی را از دیگر مولفه های انجام کار در میدان برشمرد و گفت: تبلیغ باید جریان ساز، گفتمان ساز و فضاساز باشد. مبلغان چهار دهه گذشته وظایف خود را انجام داده اند اما باید دید تبلیغ ما جریان ساز بوده یانه. تبلیغ باید در جامعه، گفتمان ایجاد کند و اثرگذار باشد.

حجت الاسلام انصاری راد با تاکید بر معرفت افزایی مخاطبان با استفاده از جهاد تبیین تصریح کرد: در غیر این صورت، مردم به تدریج از نظام مقدس و انقلاب اسلامی نومید می شوند و تبلیغات جبهه معاند و معارض با انقلاب گسترده خواهد شد. جهاد تبیین باید به عنوان یک گفتمان مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برنامه ریزی، اجرا، هدایت و راهبری فعالیت های حوزه فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی توسط معاونت فرهنگی مدیریت می شود، گفت: آموزش، تشکل های دینی، فرق و مذاهب، بانوان، رسانه و ... تحت پوشش معاونت فرهنگی است و این معاونت نیازمند همکاری تمامی کارشناسان است.