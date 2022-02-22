گلزنی مشکل فوتبال ما است/ عدم وجود مشکل تاکتیکی در تیم ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاشایی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری قبل از مصاف با سپاهان اظهار داشت: تیم سپاهان یکی از تیم‌های خوب و باکیفیت چند سال اخیر فوتبال ایران است که دارای کادر فنی با اخلاق و کارنامه داری هستند.

وی در خصوص وضعیت تیم ذوب آهن تصریح کرد: در بازی‌های گذشته نشان دادیم چه تیم قابلی هستیم و کیفیت خوبی داریم، که وضعیت دو تیم باعث می‌شود فردا یک بازی خوب از لحاظ تاکتیکی ببینیم، بازی که بتواند در عین حساسیت تماشاگر پسند نیز باشد.

مربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: در طول هفته روی نقاط ضعف و قوت حریف کار کردیم، البته با توجه به فشردگی بازی‌ها زمان کافی برای این کار را نداشتیم اما در این دو سه روز با انگیزه و مصمم تلاش کردیم که بتوانیم با ارائه یک بازی خوب یک نتیجه خوب نیز بگیریم.

وی در خصوص مشکل گلزنی تیم ذوب آهن ابراز داشت: مشکل گلزنی مشکل فوتبال ما است، فکر می‌کنم تمام تیم‌های لیگ به دنبال مهاجمانی هستند که بتوانند مشکل گلزنی آنها را حل کنند، در تیم ما نیز تلاش زیادی برای حل این مشکل کردیم و در طول هفته گذشته تمرینات متعدد و خوبی برای آن داشته‌ایم.

مشکل تاکتیکی نداریم

پاشایی ابراز داشت: وقتی تیم خلق موقعیت دارد یعنی مشکل تاکتیکی نیست، ما در بازی‌های قبلی موقعیت‌های خوبی داشتیم اما با این وجود مهاجمان به گل نرسیدند امیدواریم برای بازی فردا با حل این مشکل مهاجمان گلزنی کنند،

وی در خصوص وضعیت مصدومان و محرومان ذوب آهن برای شهرآورد اصفهان اضافه کرد: خوشبختانه برای بازی فردا مصدومی نداریم و فقط حسین شنانی به دلیل محرومیت در این بازی غایب است.

مشکل گلزنی برای بیشتر تیم‌های لیگ است و تیم‌ها به دنبال مهاجم گلزن هستند. در تمرینات برای رفع این مشکل تلاش کردیم، اما در بازی‌ها علی رغم موقعیت‌هایی که داشتیم نتوانستیم به گل برسیم و امیدوارم در بازی فردا مهاجمان تیم گلزنی کنند.