کی یف از غرب خواست که روسیه را از آغاز جنگ جهانی سوم باز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد وزارت خارجه اوکراین در ۲۲ فوریه در توییتی نوشت: تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مبنی بر به رسمیت شناختن بخشهای شرقی اوکراین، اقدام تجاوزکارانه دیگری علیه اوکراین است.
الکسی ماکیف، نماینده ویژه وزارت خارجه اوکراین در امور تحریمها، با محکوم کردن تصمیم پوتین، از غرب خواست تا از جنگ جهانی سوم جلوگیری کند. ماکیف نوشت: تصمیم پوتین تجاوز دیگری به اوکراین و تمامیت ارضی ما است.
وی گفت که روسیه برای سومین بار در این قرن مرزها را از نو ترسیم میکند.
الکسی ماکیف گفت: ما از شرکای خود میخواهیم که برای جلوگیری از آغاز جنگ جهانی سوم، ائتلافی علیه روسیه تشکیل دهند.
رئیس جمهور روسیه شامگاه دوشنبه در سخنانی گفت که اوضاع در منطقه دونباس در شرق اوکراین به مرحله بحرانی و دشواری رسیده است. رئیس جمهور روسیه گفت: تصمیم گرفتیم فوراً استقلال دو منطقه دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسیم.
گفتنی است وزارت خارجه روسیه در بیانیهای روز سهشنبه اعلام کرد که مسکو کارکنان دیپلماتیک خود را از اوکراین خارج میکند. مسکو تاکید کرد که کییف به تعهدات بینالمللی خود برای تضمین امنیت پایبند نیست.
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