اجلاس سفرای کشورهای عضو اکو در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی یکشنبه شب ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت امام موسی کاظم (ع) با اشاره به برگزاری اجلاس سفرای کشورهای عضو اکو در هرمزگان، اظهار کرد: این اجلاس به ریاست دبیر کل اکو در روزهای ۱۱ و ۱۲ اسفندماه در شهر بندرعباس برگزار میشود.
وی افزود: برگزاری این اجلاس و نشستهای مشترک با سفرا و رایزنهای اقتصادی کشورهای عضو اکو، میتواند فرصت مناسبی برای طرح موضوعات استان هرمزگان و مزیتهای مهمی همچون جایگاه تاریخی، سواحل طولانی، دسترسی به آبهای آزاد، سرزمینهای محصور در خشکی و قابلیتهای ترانزیتی باشد.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه امکانات موجود و وضعیت پسکرانه بنادر بسیار مؤثرتر از تجهیزات و یا ظرفیت بنادر هستند، گفت: علاوه بر برنامههایی که دولت و سازمان بنادر برای توسعه زیرساختهای بندری و نوسازی تجهیزات دارد، توسعه امکانات پسکرانه یک گام مؤثر در این حوزه خواهد بود و برگزاری این اجلاس یک گام مؤثر تسریعی در این مسیر محسوب میشود.
دوستی با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با سفرا و سرمایه گذاران کشورهای حوزه CIS ازجمله قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و تاجیکستان با محوریت استفاده از ظرفیت بندر و پسکرانه بندر شهید رجایی، افزود: بین المللی شدن هرمزگان مهمترین گام در توسعه استان است و حتماً باید این گام را برداریم چرا که ما نمیتوانیم صرفاً با راهبردهای داخلی و فعالیتهای دریایی به رشد قابل توجهی دست پیدا کنیم و باید بتوانیم این ظرفیت را فعال کنیم.
استاندار هرمزگان، راهاندازی و بازگشایی دفاتر کنسولگری و ایجاد دفاتر شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری کشورهای عضو اکو و همسایه ایران در استان هرمزگان را از دیگر موضوعات مطرح شده در مذاکرات با سفرای کشورها طی چهار ماه گذشته اعلام کرد و گفت: این مذاکرات پیشرفتهای خوبی داشته و با توجه به راهبرد سیاست خارجی دولت سیزدهم برای توسعه روابط اقتصادی، این اتفاق میتواند به تعمیق روابط با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بیانجامد و بسیار پیش برنده باشد؛ استفاده از ظرفیت پسکرانه و بندر شهید رجایی برای ترانزیت کالاهای مورد نیاز همسایگان میتواند گام مؤثری در راستای توسعه روابط اقتصادی با کشورها باشد.
دوستی، خاطرنشان کرد: استان هرمزگان میتواند بستر مناسبی را برای صادرات مجدد فراهم کند و تمام ظرفیتهای خشکی، دریایی و جزایر استان باید فعال شود.
وی اظهار امیدواری کرد، با توجه به پیش بینی نشستهای جداگانه رایزنان اقتصادی و سفرای کشورها با بخش خصوصی، قراردادها و تفاهمنامههای قابل توجهی در استان به امضا برسد.
مقام عالی اجرایی استان همچنین گفت: در بخش دولتی نیز با توجه به دستورکارهای مشخص، با هر یک از سفرای عضو اکو نشستهایی در حاشیه اجلاس برگزار و سند جامع اقتصادی و سرمایه گذاری استان نیز رونمایی میشود.
وی ادامه داد: در تدون این سند، مشوقهایی برای سرمایه گذاران مختلف در سطوح خرد، میانی، کلان واستراتژیک پیش بینی شده است که این اطلاعات در اختیار سفرای کشورها قرار خواهد گرفت و سفرای کشورها با نیازسنجی ذائقه بازار اطلاعات جدید را در کارگروههای که تشکیل شده در اختیار ما قرار خواهند داد.
استاندار هرمزگان به نشست اخیر خود با معاون سرمایهگذاری وزارت اقتصاد هم اشاره کرد و گفت: در این نشست اعلام شد که هرمزگان در حوزه اقدامات مربوط به جذب سرمایهگذاری پیشرو است.
وی بیان کرد: ما باید بیشترین بهره را از تحولات جهانی بریم و باید با فوریت از این فرصتها در راستای منافع کشور و استان هرمزگان استفاده شود.
دوستی، همچنین از تولید فیلمهای کوتاه برای معرفی جاذبههای گردشگری استان خبر داد و افزود: این ویدئوها بهمنظور شناساندن دُرِّ گرانبهای خلیج فارس «استان هرمزگان» و به زبانهای مختلف دنیا در حال آماده شدن است.
استان هرمزگان طی هفته جاری میزبان سران ۱۰ کشورعضو اکو است که بهنوعی اجلاس آیندهنگری اقتصادی برای ایران محسوب میشود.
این اجلاس علاوه بر اینکه به تقویت دیپلماسی منطقهای و همکاریهای اقتصادی و روابط با همسایگان کمک میکند، دستاوردهای بسیار خوبی برای استان هرمزگان خواهد داشت.
بازدید سفرا و رایزنهای از ظرفیتهای استان در بخشهای بندری و همچنین صنایع آبزیان و بخش کشاورزی و دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی میتواند به توسعه روابط تجاری ما با این کشورها کمک شایانی کند.
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