جدیدترین موضع گیری ابوظبی درباره جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی عربی، لانا نسیبه نماینده امارات در سازمان ملل تأکید کرد که کشورش از مذاکره میان روسیه و اوکراین برای رسیدن به راه حلی مسالمتآمیز برای اختلافاتشان حمایت میکند.
نماینده امارات در سازمان ملل، در کنفرانسی مطبوعاتی به مناسبت آغاز ریاست امارات بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه مارس، در پاسخ به سؤالی درباره موضع کشورش در قبال حمله روسیه به اوکراین گفت: موضع ما دعوت به دیپلماسی و مذاکرات و توقف تنش است.
وی گفت: امارات در مقام رئیس دورهای شورای امنیت در ماه جاری برای تسهیل مذاکرات و کاهش تنش و اختلافات بینالمللی از راه مذاکره تلاش خواهد کرد. ما بر اهمیت حل بحرانها و اختلافات بین المللی از طریق گفتگو تاکید داریم.
او درباره موضع کشورش در قبال طرح پیشنهادی فرانسه درباره سازوکار ارسال کمکهای انسانی به اوکراین که قرار است در شورای امنیت مطرح شود گفت که این طرح هم اکنون در حال بررسی توسط کارشناسان است و پس از بررسیهای لازم درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
پیش از این رأی ممتنع امارات به قطعنامه پیشنهادی امریکا علیه روسیه درباره حمله این کشور به اوکراین توجه بسیاری را در جهان برانگیخت.
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