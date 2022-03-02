به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری بعدازظهر چهارشنبه در نشست سالانه دبیران مجامع مطالبهگران کشوری اظهار کرد: هر کاری که مطالبه گران انجام دهند که به وضع موجود کمک کند داستانیهای سراسر کشور با آنها همکاری خواهند کرد.
دادستان کل کشور گفت: اگر مسئولین در جمهوری اسلامی تکالیفشان را به درستی انجام میدادند شاهد این چنین فساد و اختلاف طبقاتی نبودیم.
وی ضمن ابراز خرسندی از وجود نهادهای مردمی در نقش نظارت مردمی برای مبارزه با فساد افزود: اصل چنین قرارگاهی که به صورت مردمی اجرا میشود مورد توجه دستگاه قضائی است و این میتواند زمینه همکاری قوه قضائیه با مطالبهگران را فراهم کند.
منتظری ضمن توصیه به مطالبه گران در خصوص توجه به تقوای الهی بیان کرد: چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیزگاری سبب میشود تا به راحتی حق و باطل را از یکدیگر تشخیص دهید در واقع اولین نیاز مطالبه گران از نگاه قرآن همان تقوای الهی است.
دادستان کل کشور با اشاره به عملکرد مسئولین در دولتهای قبل گفت: اگر مسئولین در جمهوری اسلامی تکالیفشان را به درستی انجام میدادند وضعمان به مراتب از حال حاضر بهتر بود.
وی ادامه داد: اگر دولتمردان به خصوص در دولت قبل به دغدغههای رهبر انقلاب توجه میکردند، امروز شاهد این چنین اختلاف طبقاتی و فسادهای گسترده مسئولین نبودیم.
منتظری افزود: پیشگیری از فساد ضروری است اما نباید به گونه باشد که افشای آن سبب سو استفاده دشمن و رسانههای معاند شود.
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