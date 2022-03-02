۱۴هزار فرصت شغلی امسال برای مددجویان کمیته امداد خوزستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به جهاد تبیین و تأکیدات مقام معظم رهبری در این راستا اظهار کرد: همه باید خدمات و اقدامات ارزشمندی را که نظام در این سال‌ها ارائه داده است برای مردم بازگو کنیم ولی متأسفانه در سال‌های پیروزی انقلاب تاکنون آنطور که باید و شاید این اقدامات منعکس نشده است.

وی افزود: در سالی که گذشت یکی از اولویت‌های اصلی کمیته امداد توانمندسازی خانواده‌ها و ایجاد ۱۴ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش بوده که با کاریابی، راه اندازی مشاغل خانگی، راهبری شغلی و خوداشتغالی موفق به تحقق این تعهد شدیم.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان با اشاره به توزیع پنج هزار ۵۰۰ سری جهیزیه در قالب کمک به ازدواج نوعروسان و تازه دامادان تحت پوشش کمیته امداد خوزستان تصریح کرد: یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی احداث و همچنین با انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مختلف تا سال آینده سه هزار واحد مسکونی دیگر نیز احداث می‌شود.

شیبه با اشاره به اینکه در زمینه تأمین لوازم ضروری زندگی ۳ هزار کولر گازی و آبی توزیع شده خبر داد: «عیدی برای همه» شعار امسال جشن نیکوکاری است و برگزاری آن از چهاردهم اسفند به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد آغاز و تا ۲۱ اسفندماه تحت عنوان هفته احسان و نیکوکاری تداوم دارد.

وی با اشاره به جمع‌آوری ۳۳ میلیارد تومان کمک نقدی در جشن نیکوکاری سال گذشته یادآور شد: هدف‌گذاری برای جشن نیکوکاری امسال جمع‌آوری ۴۲ میلیارد تومان است که با کمک مردم، خیران نیک‌اندیش، مراکز نیکوکاری، سپاه پاسداران، بسیج و گروه‌های جهادی جمع‌آوری می‌شود؛ البته با وجود اینکه هنوز برگزاری جشن شروع نشده ولی در روزهای اخیر مردم خوزستان همچون سنوات گذشته نسبت به اهدای کمک‌های خود به مناسبت جشن نیکوکاری اقدام و در همین مدت ۱۴ میلیارد تومان از این رقم محقق شده است.

شیبه با اشاره به اینکه برگزاری جشن نیکوکاری زودتر از هفته احسان و از فردا در استان خوزستان شروع می‌شود، گفت: امسال از طریق کد دستوری #۰۶۱۸۸۷۷ و کد کیو آر (بارکدخوان از طریق تلفن همراه اسکن و متقاضی وارد درگاه بانکی می‌شود) امکان کمک به جشن نیکوکاری وجود دارد؛ کمک‌های نقدی مردم از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۰۵۷۵ نیز جمع‌آوری می‌شود.

وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر برای نیازسنجی خانواده‌ها و ارائه خدمات حمایتی، مددکاران نسبت به بازدید میدانی بررسی‌های لازم را انجام دادند ولی امسال با فعال شدن سامانه امداد هوشمند و کارآمد (متصل به تمام مجموعه‌های حمایتی کشور) دیگر هیچ خانواده در صف و نوبت برای دریافت حمایت نداریم.

راه‌اندازی ۴۰۰ مرکز نیکوکاری در خوزستان

مدیرکل کمیته امداد خوزستان تاکید کرد: یکی از اهداف و سیاست‌های کمیته امداد در سال‌های اخیر سپردن امور به دست مردم بوده و در همین راستا تاکنون ۲۵۰ مرکز نیکوکاری در خوزستان فعال شده و هدف گذاری برای راه‌اندازی ۴۰۰ مرکز است.

شیبه با اشاره به مسجد محور بودن این مراکز نیکوکاری از حرکت آنها به سمت تخصصی شدن در حوزه‌های مختلف همچون اشتغال، فرهنگی و حقوقی خبر داد و بیان کرد: ۴۳ مرکز نیکوکاری خوزستان در قالب ۱۷ مرکز اشتغال، ۱۱ مرکز زکات، ۹ مرکز فرهنگی، چهار مرکز حمایتی، دو مرکز رسانه‌ای و یک مرکز حقوقی به سمت تخصصی‌تر شدن حرکت کرده‌اند.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵ هزار یتیم و محسنین و ۵۳ هزار نفر حامی در استان خوزستان وجود دارد، گفت: با فعال شدن پویش «ایران مهربان» هر تیم خوزستانی حداقل یک حامی دارد.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از خروج خانواده‌های تحت پوشش به دلیل توانمند شدن صورت می‌گیرد، ادامه داد: در حال حاضر افتخار خدمت به ۵۳ هزار دانش آموز و هفت هزار دانشجو را داریم که به دانشجویان کمک هزینه تحصیلی پرداخت شده و در ایام شیوع ویروس کرونا نیز برای اینکه هیچ دانش‌آموزی به خاطر نداشتن تبلت از سیستم آنلاین تحصیلی شاد محروم نشود، نسبت به خرید و توزیع ۱۰ هزار دستگاه تبلت بین دانش‌آموزان نیازمند استان اقدام کردیم.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان افزود: یک ارزیابی کشوری برای تعیین ضریب محرومیت شهرها و مناطق وجود دارد که بر اساس آن تعداد زیادی از شهرستان‌های خوزستان دارای ضریب محرومیت بالا هستند و از آن جمله می‌توان به اندیکا و شادگان اشاره کرد.

شیبه خبر داد: در کمیته امداد اولویت‌ها برای ارائه خدمات به مناطق محروم است و بخش عمده‌ای از خدمات به سمت این مناطق هدایت می‌شود؛ مثلاً بعد از وقوع زلزله در اندیکا حدود ۴۰ میلیارد تومان خدمات مختلف به مردم در قالب تهیه وسایل سرمایشی و گرمایشی و همچنین لوازم ضروری زندگی از جمله فرش، اجاق گاز و مخزن آب ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه با مشارکت سپاه پاسداران ۵۰ واحد مسکونی در اندیکا (جدای از دیگر تفاهم‌نامه‌های این شهرستان برای ساخت مسکن) ساخته می‌شود، ادامه داد: در سفر رئیس کمیته امداد کشور به شهرستان اندیکا نیز ۲۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان این شهرستان اهدا و دیگر نوعروس در نوبت دریافت جهیزیه این شهرستان نداریم.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان گفت: برای ساخت مسکن زلزله‌زدگان محروم شهرستان اندیکا نیز کار بنیاد مسکن را با پرداخت ۲۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۳۰ میلیون تومان تسهیلات کم‌بهره تکمیل می‌کنیم.