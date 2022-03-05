روایتی تلخ از ناپدید شدن یک دامدار منجیلی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهرام قربانپور: چند روزیست مفقود شدن یک دامدار منجیلی در رسانه‌ها خبرساز شده است. به منظور پیگیری این موضوع عازم «علی آباد بالا» منجیل از روستاهای شهرستان رودبار شدیم.

محوری که ما را به روستای علی آباد می‌رساند از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نبود، گفته می‌شود این مسیر سه استان قزوین، زنجان و گیلان را به هم پیوند می‌دهد و با وجود اینکه خط اتصال سه استان است اما وضعیت اسف باری دارد بعد از گذشت از پیچ و خم‌های ناهموار و پر چاله و چوله به روستای علی آباد بالا رسیدیم.

روستای علی آباد با جمعیتی حدود ۱۰۰۰ خانوار یکی از روستاهای پرجمعیت و متمرکز بخش مرکزی رودبار بوده و شغل و محل درآمد اکثر روستاییان، باغداری، کشاورزی و دامپروری است. از آنجایی که پیگیر موضوع مفقود شدن یک دامدار منجیلی در حوالی پشت سد سفیدرود بودیم موضوع دیگری نظرمان را جلب کرد.

ماجرا از این قرار است که دامدار مفقود شده در حوالی روستا در فضای بیابان شکل اطراف روستا، آغولی برای گوسفندان احداث کرده تا در فصل سرما از آن استفاده کند که با شیطنت برخی اهالی و پای کار آمدن منابع طبیعی، این بنای چوبی تخریب می‌شود و این دامدار علی آباد ناچار می‌شود برای نگهداری از گوسفندان و همچنین کسب روزی حلال، در یکی از زیرگذرهای محور علی آباد در نزدیکی مرز گیلان و قزوین، اطراق کند، اما داستان به همین جا خاتمه نشده و این پیرمرد بخت برگشته برای آب دادن گوسفندان به فضای آبی پشت سد رجوع می‌کند و هر روز همانند سایر دامداران منطقه اقدام به آب دادن گوسفندان می‌کند که در یکی از این روزها ناپدید شده و تاکنون کسی از وی خبر ندارد.

با تخریب آغول چوبی، خانواده ما بی سرو سامان شد

اکبر ربیع زاده فرزند این دامدار علی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پدرم مرد زحمت کشی بود و جز دامداری هیچ درآمد دیگری نداشتیم و تمام هست و نیست ما همین دامداری است.

وی با ابراز گله مندی از اداره منابع طبیعی و نماینده دامدار در منطقه، افزود: شغل آبا و اجدادی ما دامداری است اما منابع طبیعی بدون در نظر گرفتن وجدان و انصاف، با تخریب آغول چوبی، خانواده ما را بی سرو سامان کرد.

این دامدار علی آبادی با اشاره به گزارش‌های خلاف واقع نماینده دامدار به منابع طبیعی و مسئولان ذیربط، گفت: متولیان امر برای اجرای حکم و تخریب بنا باید تحقیقات میدانی انجام دهند و بعد اقدام کنند.

ربیع زاده با بیان اینکه دوستدار طبیعت هستیم، اضافه کرد: دامداران بهترین حافظان جنگل و طبیعت هستند دامداران بهترین حافظان جنگل و طبیعت هستند و وجود یک بنای چوبی و کاه گلی هیچ ضرری به منابع طبیعی تحمیل نمی‌کند.

وی همچنین اضافه کرد: در اطراف همین آغول تخریب شده هم افراد ساکن وجود دارند اما کسی بنای آنها را تخریب نکرد، اگر قانون است باید برای همه باشد نه فقط برای یک عده خاص.

این دامدار علی آبادی با بیان اینکه در طول سال فقط دو الی سه ماه از این آغول استفاده می‌کردیم، گفت: از متولیان امر انتظار داشتیم منصفانه به این موضع برخورد می‌کردند.

یک خانواده ۱۰ نفره امروز داغدار هستند

احمد ربیع زاده یکی دیگر از فرزندان دامدار مفقود شده، منابع طبیعی را مسئول اصلی در به دری و نا بسامانی خانواده اش دانست و بیان کرد: مسئولان منابع طبیعی با تخریب آغول چوبی باعث شدن تا پدرم به یک زیرگذر پناه ببرد و ما امروز به این مصیبت دچار شویم.

وی در حالی که بغضش را در پشت غیرت مردانه اش پنهان کرده بود، افزود: یک خانواده ۱۰ نفره امروز داغدار است. هیچ اثری از پدرم نیست چه کسی باید جواب این بی مهری‌ها و بی عدالتی‌ها را بدهد.

دامدار علی آبادی با بیان اینکه پدرم پروانه چرا مرتع برای دام داشت، گفت: تنها منبع درآمدی ما همین دامداری است تنها منبع درآمدی ما همین دامداری است و چهار نفر در این راه مشغول هستند و هیچ درآمد دیگری نداریم.

ربیع زاده با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ سال است که از آغول چوبی برای نگهداری دام استفاده می‌کردیم، یادآور شد: ما کار غیر قانونی نکردیم اگر هم کوتاهی صورت گرفته از روی ناآگاهی بوده است، منابع طبیعی برای سامان دادن به دامداران منطقه باید آموزش‌های لازم را به آنها بدهد.

وی با تاکید بر اینکه باید به دامداران بها داده شود، افزود: بخشی از فرآورده‌های لبنی، گوشتی و پشم توسط دامداران این منطقه تأمین می‌شود و سزاوار نیست این گونه رفتارهای قهرآمیز با آنها صورت گیرد.

فرزند دامدار مفقود شده با تقدیر از تلاش‌های عوامل هلال احمر و نیروی دریایی مستقر در منجیل، گفت: چندین روز است که عوامل هلال احمر استان قزوین و شهرستان رودبار به همراه کادر نیروی دریایی در پشت سد منجیل دنبال جست و جو هستند و بسیج هم در این راستا تیم عملیات جست و جو تشکیل داده است.

دامداران منطقه سال‌ها در حوزه منابع طبیعی با چالش روبرو هستند

علی امیری نژاد یکی از اهالی علی آباد منجیل با اشاره به بخشی از مشکلات دامداران منطقه، گفت: دامداران منطقه سال‌ها است در حوزه منابع طبیعی با چالش روبرو هستند.

وی با تاکید بر ساماندهی دامداران منطقه، افزود: باید بازنگری نسبت به دارندگان پروانه چرا دام در منطقه صورت گیرد.

امیری نژاد نسبت به حمایت از تولید و صنعت دامپروری روستایی تاکید کرد و گفت: بخش اعظمی از فراورده‌های لبنی و گوشتی منطقه توسط بومیان و روستاییان تأمین می‌شود و باید از این قشر زحمت کش حمایت شود.

وی با اشاره به ایجاد محدودیت‌ها و مشکلات منابع طبیعی و نماینده دام برای دامداران در روستای علی آباد، افزود: مسئولان منابع طبیعی صرفاً نباید به گزارش‌های خلاف واقع و کینه توزانه برخی افراد نسبت دامداران اقدام قانونی صورت دهد و آغول‌های چوبی آنها را تخریب کند.

حمایت از صنعت دامپروری باید از روستاها شروع شود

شریفی یکی از شبانان علی آباد منجیل با بیان اینکه چشم و امید دامداران به چند رأس گوسفند است و تمام درآمدشان از این راستا تأمین می‌شود، گفت: برای حمایت از تولید و همچنین تأمین فراورده‌های لبنی و گوشتی، باید به دامداران و شبانان بها داده شود.

وی خواستار بازنگری و تجدیدنظر در خصوص افراد واجد شرایط پروانه چرا دام شد و افزود: ساماندهی دامداران منطقه می‌تواند بسیاری مشکلات در این بخش را حل کند.

شریفی با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی از اهالی علی آباد به کشاورزی و دامپروری مشغول هستند، گفت: حمایت از صنعت دامپروری باید از روستاها شروع شود حمایت از صنعت دامپروری باید از روستاها شروع شود .

وی افزود: تولیدات روستایی محور اقتصاد روستا بوده و باید از آن حمایت ویژه صورت گیرد تا از مهاجرت‌ها از روستا به شهر کاسته شود.

شریفی با اشاره به مشقت‌های این شغل، گفت: برای آب دادن گوسفندان با مشکل مواجه هستیم و به ناچار آنها را پشت سد سفیدرود برای آب خوری هدایت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: به علت بالا بودن شدت آب، در بسیاری از مواقع هنگام آب خوردن تعدادی از گوسفندان در آب تلف می‌شوند.

جست و جوها ادامه دارد

رئیس جمعیت هلال احمر رودبار هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بیشتر از عملیات جست و جو برای پیدا کردن دامدار مفقود شده علی آبادی، گفت: پس از دریافت گزارش مبنی بر مفقود شدن یک دامدار در نقطه صفر مرزی رودبار به زنجان و قزوین، عملیات جست و جو در دستور کار تیم امداد و نجات هلال احمر قرار گرفت.

علی احدی با اشاره به شرایط سخت عملیات جست و جو در منطقه، بیان کرد: با توجه به گل آلود بودن آب رودخانه و شدت جریان و مسیر طولانی آن شرایط را برای عملیات جست و جو سخت کرده و تاکنون اثری از فرد مفقودی مشاهده نشده است.

وی با بیان اینکه عملیات جست و جو تا پیدا شدن فرد مفقود شده ادامه دارد، افزود: عملیات جست و جو با مشارکت دو تیم تخصصی از گیلان و یک تیم از قزوین و یک تیم از نیروی دریایی منجیل از طریق کاوش در محیط آبی مخزن ذخیره سد سفید رود و ارتفاعات اطراف آن ادامه دارد.

بدون شک دامداران و شبانان یکی از اقشار زحمت کش و اثرگذار جامعه تلقی می‌شوند. تولیدات دامی، لبنی و گوشتی دامداران از یک سو و همچنین نقش حفاظتی آنها از جنگل، مرتع، طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر، مولفه‌هایی هستند که این قشر بسیار زحمت کش را نسبت به سایرین متمایز کرده است.

اما برخی خلاء های قانونی سبب شده تا دامداران و شبانان برای گذران امورات خود با چالش جدی مواجه شوند، که انتظار می‌رود مجلس با کمک دولت و قوه قضائیه در راستای حل مشکلات قانونی شبانان و دامداران تدابیری اتخاذ کنند.