نیروهای نظامی زینت کشور هستند/کاشت یک هزار درخت به یاد هر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اصغر رضوانی در مراسم روز درختکاری و بزرگداشت روز پاسدار که با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن ماه شعبان و میلاد سراسر نور حضرت امام حسین (ع) اظهار کرد: امام حسین پیشوای خوبی‌ها و عزت است و جایگاه او بسیار رفیع و بلند مرتبه است.

وی افزود: هر کس بخواهد نزد پروردگار عزیز باشد باید رویکرد و عملکرد وی حسینی باشد چراکه ایشان امام و الگوی مسلمانان جهان در حقیقت طلبی و حق جویی و مبارزه با طاغوت و پلیدی است.

امام جمعه دهاقان با بیان اینکه روز پاسدار در روز میلاد پر برکت و مسعود امام حسین (ع) مزین به این نام شده که البته بسیار نیک و پسندیده است، افزود: نیروهای نظامی، ارتش و نیروهای انتظامی از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار هستند و برای همه قابل احترام هستند و باید بیشتر قدر جایگاه والای خود را بدانند.

وی نیروهای نظامی را زینت کشور برشمرد و تاکید کرد: نیروهای نظامی همیشه جان بر کف و حاضر در میدان برای دفاع از نظام و انقلاب هستند و از نثار جان در راه دفاع از میهن و ولایت فقیه دریغ ندارند.

رضوانی در ادامه با اشاره به روز درختکاری تصریح کرد: روایات بسیاری از معصومان، بیانگر ارزش کاشت و حفظ درخت است، از این سویی در این روز به یا شهدای گران‌قدر کشور درخت کاشته می‌شود که اقدام ارزشمندی است.

کاشت یک هزار درخت به یاد هر شهید

وی با اشاره به اینکه به نیت هر شهید یک هزار درخت کاشته می‌شود، گفت: حفظ و نگهداری درختان بسیار حائز اهمیت است چراکه درختان علاوه بر سرسبزی و ایجاد هوای پاک در ایجاد شور و نشاط در جامعه نیز مفید و مؤثر هستند.