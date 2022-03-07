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۱۶ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۴۱

در جریان بررسی بودجه؛

مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن اختصاص داد

مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن اختصاص داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد تومان به منابع صندوق ملی مسکن برای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۱ لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، از محل اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می‌یابد تا در راستای اجرای این قانون هزینه گردد.

محمدرضا رضایی کوچی در این باره، گفت: یکی از قوانین خوبی که مجلس به آن افتخار می‌کند، قانون جهش تولید مسکن است که ما در طی ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی بسازیم. طبق این قانون رئیس جمهور به مردم قول داد که سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه صندوق ملی مسکن خالی است و در لایحه‌ای که دولت فرستاده، ریالی برای این صندوق پیش بینی نشده است. ما برای اینکه یک میلیون واحد در سال بسازیم، به حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در این صندوق نیاز داریم.

کد مطلب 5440960
زهرا علیدادی

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