دو انتصاب در فدراسیون بسکتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال با تقدیر از زحمات فرهاد زحمتکش در حکمی فریدون سلیمیان را به عنوان سرپرست کمیته داوران فدراسیون بسکتبال منصوب کرد.

فریدون سلیمیان از داوران ملی و مطرح کشور و کاپیتان و مربی اسبق تیم بسکتبال چهارمحال و بختیاری، سابقه دبیری هیات استان چهارمحال و بختیاری و مسئول کمیته بسکتبال سه نفره استان اصفهان را در پرونده ورزشی خود دارد.

همچنین امروز جواد داوری در حکم دیگری میثم علیپور را به عنوان مدیر حوزه ریاست این فدراسیون منصوب کرد.

میثم علیپور پیش از این به عنوان مسئول امور استان‌های فدراسیون بسکتبال فعالیت داشت.