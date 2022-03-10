امام جمعه تهران: تکواندو نیاز به برنامه مدون دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، همزمان با روز جانباز، هادی ساعی رئیس به همراه مسعود لشگری سرپرست دبیری فدراسیون تکواندو به دیدار حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی، امام جمعه تهران رفتند.

ساعی با ابراز خرسندی از ملاقات با امام جمعه تهران ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها، اهداف فدراسیون و تشریح دلایل انتقال مسابقات بین المللی از جزیره کیش به تهران گفت: پس از حضور در فدراسیون، رایزنی‌های خوبی برای حضور تکواندوکاران خارجی در این رقابت‌ها داشته‌ایم و خدا را شاکریم با استقبال خوب تیم‌های خارجی بخصوص حضور قهرمانان المپیک و جهان از این ۴ رویداد مهم مواجه شده‌ایم.

وی افزود: تا به اینجای رویدادها هم مبارزات جذابی را شاهد بودیم. تکواندوکاران ایرانی با کمترین هزینه می‌توانند امتیازات لازم در رنکینگ المپیکی را کسب کنند. نماینده فدراسیون جهانی و رئیس کمیته داوران اتحادیه آسیا در این دوره از مسابقات به تهران سفر کرده‌اند و از نزدیک شاهد برگزاری این رویدادها هستند.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام ابوترابی امام جمعه تهران بیان کرد: جهت دستیابی به اهداف عالی مدنظر فدراسیون تکواندو، باید برنامه دقیق و کاملی تنظیم و اجرا شود. همچنین برای تحقق اهدافی که شما تصریح کردید، نیاز به یک برنامه ۴ ساله است تا در این مدت زمان بتوانید به آن اهدافی که مدنظرتان است، نزدیک شوید. حتی می‌توانید برای تکواندو یک برنامه ده تا بیست ساله تعریف و جایگاه تکواندو ایران را برای ۱۰ سال آینده تدوین کنید تا در این برنامه مشخص شود که از نقطه‌ای که هستید می‌خواهید به کجا برسید؟

امام جمعه تهران در ادامه سخنان خود گفت: برای رسیدن به این اهداف به لحاظ فنی باید یک برنامه کامل تألیف کنید. ساعی در این زمینه کاردان و باهوش است و قطعاً با ذکاوتی که دارد؛ می‌تواند این چشم انداز دست یافتنی را تعریف کند. امیدوارم در دوره ۴ ساله ریاست ساعی در فدراسیون تکواندو شاهد یک پیشرفت و جهش خوب باشیم. من هم در این زمینه در خدمت جامعه پر افتخار تکواندو هستم و امیدوارم بتوانم در این راه قدمی بردارم.

وی در پایان با اشاره به میزبانی کم هزینه مسابقات بین المللی در تهران، بیان کرد: قطعاً حضور تکواندوکاران در رقابت‌های بین المللی هزینه سنگینی دارد در گذشته هم هزینه‌ها برای برخی از ورزشکاران که می‌خواستند در مسابقات شرکت کنند، سخت و سنگین بود. بعضی از ورزشکاران برای شرکت در مسابقات داخلی هم توان مالی ندارند.

نشان رسمی رقابتهای بین المللی تهران «تکواندو ایرانی، حامی صلح جهانی» توسط هادی ساعی به امام جمعه تهران اهدا شد.