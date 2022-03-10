به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالحمید طالبی ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی و اطلاع‌رسانی رویداد نوروزی «ایستگاه بهار زندگی» که در تالار شیخ طوسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد، با بیان این‌که طبق تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی در جمع موکب داران عراقی بر استمرار موکب‌داری در طول ایام سال و ارائه خدمات فرهنگی در کنار خدمات اجتماعی به زائران اظهار کرد: از مهم‌ترین سیاست‌هایی که به تمامی دستگاه‌های مجموعه آستان قدس رضوی به ویژه سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی ابلاغ شده است، توجه به توسعه و ترویج معارف قرآنی و اهل بیت (ع) بویژه معارف رضوی و سبک زندگی حضرت رضا (ع) است.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: نمایشگاه «ایستگاه بهار زندگی» برای نخستین‌بار در ایام نوروز سال ۱۴۰۱ در مسیر پیاده راه آیت‌الله طبسی حرم مطهر رضوی رقم خواهد خورد.

وی گفت: چند رویداد دیگر اعم از گذر فرهنگ و ادب با محوریت عرضه محصولات فرهنگی در ضلع باب الجواد (ع) با حضور انتشارات بزرگ کشور و عرضه ۱۶ هزار عنوان کتاب و برپایی نمایشگاه کتاب در ۸ نقطه از حرم مطهر رضوی در این ایام پیش بینی شده است.

طالبی با اشاره به شعار محوری آستان قدس در سال ۱۴۰۱ با عنوان «همه خادم الرضاییم؛ میزبانی کریمانه و عهد جاودانه»، گفت: با توجه به این شعار سعی ما بر این است زائران بارگاه نورانی ثامن الحجج (ع) طعم شیرین میزبانی کریمانه را دریافت کنند.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی اظهار کرد: از تمامی شرکت‌کنندگان و غرفه داران این نمایشگاه تقاضا دارم کیفیت خدمات خود را افزایش داده و در شأن حضرت رضا (ع) به ارائه خدمت بپردازند و بهترین خدمات را به بهترین شکل ممکن به زائران نوروزی حرم علی بن موسی الرضا (ع) ارائه دهند.

وی افزود: در همین راستا باید به موضوعاتی همچون اطلاع رسانی در سطح شهر، تنوع فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی، نذر فرهنگی، دقت در چینش محصولات مورد توجه واقع شود.

طالبی گفت: با توجه به اینکه طی دو سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا از میزبانی زائران حرم علی بن موسی الرضا (ع) محروم بودیم و محدودیت‌هایی در خصوص تشرف به بارگاه نورانی این امام همام وجود داشت، در تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۱ افتخار میزبانی تعداد کثیری از زائران را خواهیم داشت که در همین راستا تمهیدات ویژه‌ای از سوی آستان قدس رضوی اندیشیده شده است.

گفتنی است؛ نمایشگاه «ایستگاه بهار زندگی» از ۲۵ اسفندماه تا ۱۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۴ در پیاده راه آیت‌الله طبسی حرم مطهر رضوی راه‌اندازی می‌شود.