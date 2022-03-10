به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به مناسبت درگذشت اسماعیل واعظ جوادی برادر آیت الله عبدالله جوادی آملی از درگاه خداوند برای آن مرحوم رحمت و مغفرت را مسالت کرد.

متن پیام رئیس جمهور بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

حضرت آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته)

درگذشت اخوی بزرگوار جنابعالی؛ فقید سعید جناب آقای دکتر اسماعیل واعظ جوادی موجب تأثر و تالم شد.

اینجانب با ابراز همدردی، مصیبت وارده را به حضرتعالی و خاندان معزز تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای حضرتعالی، سلامتی و دوام توفیقات مسألت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران