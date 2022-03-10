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۱۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۱۳

در پیامی مطرح شد؛

تسلیت رئیس جمهور به مناسبت درگذشت برادر آیت‌الله جوادی آملی

تسلیت رئیس جمهور به مناسبت درگذشت برادر آیت‌الله جوادی آملی

رئیس جمهور کشورمان در پیامی درگذشت برادر آیت‌الله عبدالله جوادی آملی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به مناسبت درگذشت اسماعیل واعظ جوادی برادر آیت الله عبدالله جوادی آملی از درگاه خداوند برای آن مرحوم رحمت و مغفرت را مسالت کرد.

متن پیام رئیس جمهور بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

حضرت آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته)

درگذشت اخوی بزرگوار جنابعالی؛ فقید سعید جناب آقای دکتر اسماعیل واعظ جوادی موجب تأثر و تالم شد.

اینجانب با ابراز همدردی، مصیبت وارده را به حضرتعالی و خاندان معزز تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای حضرتعالی، سلامتی و دوام توفیقات مسألت دارم.

سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5443875
هادی رضایی

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