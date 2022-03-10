به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیامی به مناسبت درگذشت اسماعیل واعظ جوادی برادر آیت الله عبدالله جوادی آملی از درگاه خداوند برای آن مرحوم رحمت و مغفرت را مسالت کرد.
متن پیام رئیس جمهور بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
حضرت آیت الله جوادی آملی (دامت برکاته)
درگذشت اخوی بزرگوار جنابعالی؛ فقید سعید جناب آقای دکتر اسماعیل واعظ جوادی موجب تأثر و تالم شد.
اینجانب با ابراز همدردی، مصیبت وارده را به حضرتعالی و خاندان معزز تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای حضرتعالی، سلامتی و دوام توفیقات مسألت دارم.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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