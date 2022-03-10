طرح درخواست های جدید از سوی آمریکا هیچ توجیه منطقی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین امروز تلفنی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، جوزف بورل و امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، آخرین نتایج و روند مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها و همچنین برخی مسائل بین المللی مورد اهتمام مشترک از جمله بحران اوکراین را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین در این گفت و گوی تلفنی اظهار داشت: مذاکرات وین در نقطه حساسی قرار دارد و اکنون آمریکا و ایران در تبادل پیام‌ها باید انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهند و تلاش نمایند بر محدودیت زمانی غلبه کنند.

بورل افزود: موضوع تضمین اقتصادی برای شما مهم است و ما از تحقق آن حمایت می‌کنیم. ما و شما به تلاش‌های خود برای رسیدن به توافق ادامه خواهیم داد زیرا مسیر طولانی را طی کرده‌ایم. وی اضافه کرد: شما ایرانی‌ها مذاکره کننده سخت و توانمندی هستید.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این گفتگوی تلفنی از اهتمام و تلاش هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین و پیشرفت‌های حاصله قدردانی کرد و افزود: اگر واقع بینی بر رفتار همه طرف‌ها حاکم باشد، همچنان به نقطه وصول توافق خوب و قوی نزدیک هستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: طرح برخی درخواست‌های جدید از سوی آمریکا هیچ گونه توجیه منطقی نداشته و با مواضع این کشور در مورد دستیابی سریع به توافق در تناقض می‌باشد.

امیرعبداللهیان افزود: موضوعات اصلی و لغو موثر تحریم‌ها نباید تحت تاثیر زیاده خواهی طرف آمریکایی قرار گیرد.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: آمریکا نمی‌تواند به بهانه فشار افکار عمومی کشورش، هر روز حرف جدید و متفاوتی را از طریق هماهنگ کننده به ما منتقل کند. اگر طرف آمریکایی مشکل افکار عمومی را دارد، باید بگویم ما هم مشکل افکار عمومی را در ایران داریم. آنها با حساسیت و با دقت بالایی تحولات را رصد می‌کنند و از دولت پاسخگویی و رفع موثر تحریم‌ها و حفظ توان بالای هسته‌ای صلح آمیز را مطالبه می‌کنند.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: برخی مباحث که مرتبط با قهرمانان ملی ماست قابل مذاکره نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از این گفتگو با تشریح موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین تاکید کرد: معتقدیم ضمن توجه به منشور ملل متحد، ریشه‌های اصلی بروز این بحران باید مورد توجه قرار گیرد، تا ثبات و امنیت پایدار در این منطقه از طریق توقف جنگ و تمرکز بر راه حل سیاسی برقرار گردد.