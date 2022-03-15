مدیر کانون خدمت رضوی استان اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعدازظهر سه شنبه برگزار شد، مدیر سابق کانون‌های خدمت رضوی استان اردبیل اظهار کرد: کشور ایران به برکت حضور امام هشتم معنویت و جایگاه والایی یافته و ما نیز افتخار می‌کنیم که خادم یاران حرم و بارگاه رضوی هستیم.

حجت الاسلام اکبر قیامی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به همت این کانون سازماندهی خادم یاران حرم رضوی انجام شده و شعاع خدمتی این مجموعه ارزشمند توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: در مدت مسئولیت سعی کردیم تا با همراهی این مجموعه در کمک به نیازمندان و فعالیت‌های فرهنگی، معنوی و ارزشی مشارکت کرده و اقدامات مؤثری را در انجام دهیم.

مدیر کانون خدمت رضوی استان اردبیل نیز در این مراسم اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا در دوره جدید فعالیت این کانون تا از ظرفیت معنوی به وجود آمده در راستای پیشبرد بهتر امور به ویژه کمک و همراهی خادم یاران در انجام وظایف و اقدامات شایسته عمل کنیم.

علی حسن زاده گفت: با شکل گیری این کانون در همه استان‌ها سعی بر این است تا مردم ایران بیشتر از برکات وجودی ارزشی و معنوی امام رضا (ع) بهره برده و بیشتر فرهنگ رضوی را توسعه و ترویج دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از زحمات کاظم دبیر و حجت الاسلام اکبر قیامی و عباسی به عنوان مدیران قبلی این کانون قدردانی و علی حسن زاده به عنوان مدیر جدید کانون خدمت رضوی استان اردبیل معرفی شد.