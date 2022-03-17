داور پنالتی استقلال را نگرفت/ واکنش به ادعای جنجالی مدیر پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی بعد از تساوی استقلال مقابل پرسپولیس گفت: در مورد بازی باید بگویم بسیار بازی خوبی بود. همانطور که پیش بینی می کردم بازی خیلی خوبی شد و هواداران لذت بردند. استراتژی خوبی در نظر گرفته بودیم. موقعیت های زیادی در نیمه نخست داشتیم که استفاده نکردیم. پرسپولیس روی تنها موقعیتش به گل رسید. با تغییر سیستم به گل رسیدیم. در کل بازی بسیار خوبی بود و خوشحال شدم هواداران در استادیوم بودند. برنده بازی امروز هواداران دو تیم بودند.

سرمربی استقلال ادامه داد: باید در نیمه نخست کار را تمام می کردیم. درباره داوری صحبت نمی کنم. صحنه ای که روی کوین یامگا رخ داد صد درصد پنالتی بود. می توانستیم نیمه اول نتیجه را داشته باشیم و در نیمه دوم بازی را کنترل کنیم ولی برعکس شد. پیش بینی می شد هم ما و هم پرسپولیس برای برد به زمین بیایند. در کل بازی هیجان انگیزی بود.

مجیدی درباره حواشی پیش آمده و اعتراض یحیی گل محمدی و اعتراض به داور تصریح کرد: باید از گل محمدی بپرسید. بازی سنگینی برای هر دو تیم بود. پیش می آید. مربی تحت فشار است. در کل در روند بازی تاثیرگذار نبود.

سرمربی استقلال در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا از کسب یک امتیاز راضی است؟ گفت: اگر تیم من امروز هم می برد می گفتم باید تا آخرین هفته برای قهرمانی بجنگد. چیزی تمام نشده است. باید با تمام توان در هفته های آینده بازی کنیم.

مجیدی درباره تعویض هایش در دربی که باعث گلزنی استقلال شد، یادآور شد: نمی خواستیم نتیجه را واگذار کنیم. پرسپولیس در لاک دفاعی بود. سعی کردیم از آرمان، ژستد استفاده کنیم. کوین و آمانوف را به کنار بردیم و تغییر سیستم جواب داد و گل زدیم.

سرمربی استقلال درباره اینکه تیمش دیر به آب و آتش زد و مهاجمانش را دیر به زمین آورد و ترس از باخت داشت، تاکید کرد: ارسلان مطهری، کوین یامگا، حسین زاده سه مهاجم را همزمان در زمین داشتم. چه ترسی؟ بازیکنانی که شرایط بهتری داشتند را انتخاب کردم.

مجیدی در خصوص ادعای رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس مبنی بر اینکه داور دربی ارتباطاتی با او داشته است، گفت: من که نباید درباره صحبت های مدیرعامل محترم باشگاه پرسپولیس نظر بدهم. این سئوال را از خودشان بپرسید.

وی در رابطه با اینکه تیمش از موقعیت ها به خوبی استفاده نمی کند، یادآور شد: با حرف شما موافقم. شاید این ایراد به من بر می گردد که برطرف نکرده ام. روی این قضیه کار می کنیم که از موقعیت هایمان استفاده کنیم.

سرمربی استقلال درباره اینکه تیمش دیر سیستم را عوض کرد، خاطرنشان کرد: برای دومین بار بود که از یک تیم عقب می افتادیم و جبران می کردیم. این یک نکته مثبت در تیم من است. ما در نیمه اول سرتر از پرسپولیس بودیم و بر خلاف جریان بازی گل خوردیم. تیم ما از هفت گل قبلی که دریافت کردیم، چهار گل را روی ضربات ایستگاهی خوردیم و سه گل در جریان بازی خوردیم. این آمار فوق العاده است. از بازیکنانم تشکر می کنم. فکر کنید ۲۳ هفته بازی کنید و فقط سه گل در جریان بازی بخورید.

فرهاد مجیدی درباره سال جدید گفت: تنها پیامی که برای مردم خوب ایران دارم، سلامتی همه است؛ بقیه چیزها درست می شود.