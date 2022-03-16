آخرین آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال در البرز اعلام شد 

مهرداد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تعداد کل مصدومین حوادث چهارشنبه آخر سال به ١٦٧ نفر رسید که ١٤٣ نفر آنان آقا و ٢٤ نفر خانم هستند.

وی افزود: میانگین سنی مصدومان ٢٣ سال بوده و خوشبختانه مورد فوتی بر اثر حادثه در چهارشنبه آخر سال وجود نداشت.

رئیس اورژانس البرز در خصوص میانگین سنی مصدومان گفت: ده درصد از مصدومین زیر ۸ سال و ٣٩ درصد از مصدومین ٨ تا ١٨ سال و ٥١ درصد از مصدومین ١٨ سال به بالا بودند.

وی گفت: بیشترین آسیب‌ها شامل آسیب‌های چشمی، سوختگی‌ها و آسیب‌ها و بریدگی‌های بافتی بوده است.