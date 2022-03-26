شمار مسافران مقیم مازندران به ۶.۷ میلیون نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی ظهر شنبه در ستاد خدمات اجرایی سفرهای استان با اشاره به اقامت شش میلیون و ۷۶۸ هزار و ۶۲۸ مسافر نوروزی در استان اظهار داشت: از این تعداد ۴۷ هزار و ۹۵۶ نفر در هتل‌ها، پنج هزار و ۴۱ نفر در اقامتگاه سنتی، ۲۲ هزار و ۴۳ نفر در مجتمع‌های گردشگری، ۳۲ هزار و ۶۸۷ نفر در متل ها اقامت کردند.

وی میزان اقامت در خانه‌های مسافر را دو میلیون و ۳۴۵ هزار و ۶۵۴ نفر ذکر کرد. افزود: این تعداد ۳۴.۶۵ درصد مجموع اقامت مسافران را تشکیل می‌دهد و ۲۲۱ هزار و ۲۴۲ نفر معادل ۳.۲۷ درصد اقامتگاه‌های موقت اسکان یافتند.

ایزدی میزان اقامت در تأسیسات اقامتی وابسته وزارت آموزش و پرورش شامل مدارس، خانه‌های معلم، باشگاه فرهنگیان و غیره را ۳۷ هزار و ۶۷۸ نفر برشمرد و گفت: سه میلیون و ۹۸۱ هزار و ۳۴۰ نفر نیز معادل ۵۸.۸۲ درصد در سایر مراکز اقامتی اسکان یافتند.

وی شمار بازدیدهای نظارتی از مراکز اقامتی را ۲۵۷ مورد بیان کرد و گفت: ۱۳ مورد تشویق و ۵۳ مورد تذکر به مراکز اقامتی و پذیرایی داده شده است.

ایزدی تعداد کل بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و توریستی یک میلیون و ۶۹۲ هزار مورد ذکر کرد و گفت: ۸۸ هزار نفر از مسافران نوروزی از موزه‌های استان بازدید کردند.