خدمات جمعیت هلال احمر به مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ محمد گلفشان رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر گفت: طرح راهنمایان مسافران نوروزی که هر سال توسط اعضای جوان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در ورودی شهرستانهای کشور انجام میشود، امسال با عنوان خدمات بشر دوستانه از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته آغاز شد.
وی گفت: در این طرح خدمات مختلفی از جمله اطلاع رسانی در زمینه ویروس کرونا، آموزش مهارتهای خود امدادی، راهنمای مسافران به نقاط امن، پویش بهرفت و غیره به هموطنان ارائه میشود.
رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ادامه داد: مسافران در طول سفر با مراجعه به پستهای نوروزی هلال احمر از خدمات دیگر مانند خیمههای نماز، دوستدار کودک و غیره بهره مند شدند.
گل فشان بیان کرد: در مجموع خدمات انجام شده به ۲ و ۳۰۰ هزار و ۷۳۵ نفر خدمات بشر دوستانه هلال احمر در ایام نوروز به هموطنان، توسط اعضای جوان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ارائه شد.
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