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۱۴ فروردین ۱۴۰۱، ۸:۳۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد

هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۷ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا هم اکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۹۷ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته هم این شاخص روی عدد ۸۴ یعنی همین بازه قابل قبول قرار داشت. بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۱۱ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای پاک داشته است. این در حالی است که پایتخت نشینان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو روز هوای پاک، ۹ روز هوای قابل قبول و دو روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.

پیش بینی می‌شود فردا دما بین ۱۲ و ۲۱ درجه سانتی گراد تغییر دما داشته باشیم امروز هم حداکثر دما به ۱۵ درجه سانتی گراد می‌رسد.

کد مطلب 5457800

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