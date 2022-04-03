به گزارش خبرگزاری مهر، محمود افراخته از آمادگی ۴۹ مسجد و حسینیه در منطقه ۳ برای میزبانی مهمانان ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: تلاوت و جمعخوانی قرآن کریم از مهمترین این برنامهها است و به رسم هرساله، در ماه مبارک رمضان امسال نیز روزانه یک جز قرآن کریم همراه با تفسیر توسط ائمه جماعات تلاوت میشود.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ افزود: اهالی مساجد و هیئتها از جمله کسانی بودند که در دوران کرونا دستورالعملهای بهداشتی را به طور کامل رعایت کردند و با زدن ماسک و تزریق سه دُز واکسن ان شاالله بتوانند از فیوضات ماه رمضان بهره ببرند.
افراخته اظهار کرد: آئین غبارروبی مساجد و حسینیههای منطقه ۳ با حضور اقشار مختلف مردم برگزار و این اماکن مذهبی آماده استقبال از مؤمنان روزهدار شدند.
وی با اشاره به اینکه غبارروبی مساجد از سنتهای پسندیده دینی است، عنوان کرد: مسجد یکی از مهمترین پایگاههای دینی است و توجه به نظافت آن به ویژه در ایام بیماری کرونا برای حضور مؤمنان روزهدار مؤثر خواهد بود.
در ایام کرونا بهلحاظ برخی محدودیتها در اجرای برنامهها، بهرهمندی از فضای مجازی و رسانه بیشتر مورد توجه قرار گرفت و فعالان فرهنگی و تبلیغی موفقیتهای بسیاری در ایجاد ارتباط با اقشار مختلف مردم بهدست آورده و این روش تبلیغی در فضای مجازی باید در کنار جلسات حضوری همچنان استمرار یابد.
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