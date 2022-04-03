به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت با تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به فضایل ماه ضیافت الهی گفت: به لطف ذات اقدس الهی، در ماه مبارک رمضان، مقام ربانیت برای انسان در دسترس‌تر است و این فرصت ارزشمند برای انسان‌ها وجود دارد که به مقام ربانی برسند. در روایاتی از ائمه معصوم آمده است که حقیقت بندگی این است که انسان به مقام ربانی برسد.

رئیس‌جمهور ماه مبارک رمضان را فرصت مغتنمی برای عبادت و خودسازی خواند و بر فضیلت بیشتر خدمتگزاری خالصانه و گره‌گشایی از مشکلات مردم در این ماه تاکید کرد.

رئیسی، روزه‌داری در ماه مبارک رمضان را تمرین مهمی برای بندگی خداوند متعال دانست و خاطرنشان کرد: در این ماه گرانقدر، انسان این فرصت را دارد که با عبادت و خودسازی، پرهیز از گناهان و تزکیه نفس به جایی برسد که در حریم خدا غیر از خدا را وارد نکند.

رئیس‌جمهور گره‌گشایی از امور مردم را جزء بافضیلت‌ترین کارها در نزد خداوند دانست و ضمن توصیه همه مدیران دولتی به خدمت‌رسانی، افزود: بهترین وسیله رسیدن به قرب الهی خدمتگزاری صادقانه و تلاش خالصانه برای رفع مشکلات مردم و محرومان است و انجام این کار در ماه مبارک رمضان اجر دو چندان دارد.

رئیسی در ادامه از حضور میدانی وزرای دولت در استان‌های مختلف کشور در طول تعطیلات نوروز قدردانی کرد و ضمن یادآوری اهمیت تحقق همه وعده‌ها و قول‌های دولت، از اعضای کابینه خواست در جریان همه سفرها گزارش مکتوبی از مطالبات مردم و وعده‌های ارائه شده برای تحقق مطالبات مورد نظر، به معاون اجرایی رئیس‌جمهور ارسال کنند تا با پیگیری نظام‌مند امور، هیچ وعده محقق‌ نشده باقی نمانده و خدای ناکرده امید و اعتماد مدرم به دولت دچار خدشه نشود.

حمایت واقعی از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری، محور بعدی سخنان رئیس‌جمهور در این جلسه بود.

رئیسی، شرکت‌های دانش‌بنیان را سرمایه کشور دانست و تأکید کرد: این شرکت‌ها نباید منتظر وقت ملاقات با مسئولان باشند، بلکه این مسئولان و نهادها هستند که باید به سراغ این شرکت‌ها بروند. بر همین اساس ضروری است که در هر کدام از وزارتخانه ها، یک معاونت مشخصا انجام این مسئولیت را به عهده بگیرد.

وی، کارآمدترین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را خرید محصولات این شرکت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که کالای تولید داخل استاندارد و دانش‌بنیان درکشور وجود دارد، نباید دستگاه‌ها به دنبال کالای مشابه خارجی باشند.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از استقبال خانواده‌ها از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها گفت: بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها با توجه به نگرانی از افت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان یک مطالبه عمومی بود و امروز که شرایط بیماری کرونا در کشور به لطف خداوند تا حد زیادی کنترل شده است، دولت تصمیم به بازگشایی مراکز علم و دانش گرفته است و مردم نیز به تصمیم دولت اعتماد دارند و همه مصمم هستیم که فضای علمی کشور فعال و با نشاط باشد.

رئیسی همچنین حضور گسترده مردم در مراکز زیارتی و تفریحی در تعطیلات نوروز را از نشانه‌های نشاط اجتماعی و احساس امنیت خاطر در جامعه دانست و اظهار کرد: لازم است از همه دستگاه‌های متولی که امنیت و زمینه سفرهای مردم در ایام تعطیلات نوروز را فراهم کردند، به ویژه ارائه‌دهندگان خدمات از جمله کادر بهداشت و درمان، اورژانس، پلیس راهور و عوامل امنیتی و انتظامی صمیمانه تشکر و قدردانی شود.

رئیس‌جمهور در ادامه ضمن ابراز ناخشنودی از حوادث رخ داده در حاشیه مسابقه تیم ملی فوتبال در مشهد، بار دیگر مخالفت دولت با چنین رویه‌هایی را اعلام و بر ضرورت برخورد جدی با قصور و تقصیرهای انجام شده تأکید کرد.

رئیسی در پایان وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مشترک را به فعال‌تر شدن در زمینه تقویت ارتباطات و مراودات تجاری با سایر کشورها توصیه کرد و گفت: امروز با مقدماتی که فراهم شده است ضرورت دارد تعامل و ارتباط وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مشترک همکاری با کشورهای مختلف فعال‌تر شود.