تشریح برنامه های هفته هنر انقلاب اسلامی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان، امین مرادی برنامه‌های پیش بینی شده هفته هنر انقلاب در استان کردستان را تشریح کرد.

وی با اشاره به نامگذاری ۲۰ فروردین سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم شهید سید مرتضی آوینی به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی در تقویم ملی کشورگفت: هر ساله از ۲۰ تا ۲۶ فروردین ماه به منظور تبیین و توجه دادن جامعه به هنر انقلاب ومؤلفه های هنرمند انقلابی به مدت یک هفته به نام هفته هنر انقلاب برنامه‌های مختلفی در سطح کشور برگزار می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: هنر انقلابی هنری است بر گرفته از مضامین اسلامی و در آن به تعبیر رهبرمعظم انقلاب دروغ، فریب، فساد و اغوا وجود ندارد.

وی افزود: در هنر انقلابی مایه‌های هنری زیادی وجود دارد که می‌تواند در انواع هنرهای نمایشی، تجسمی، موسیقی، تصویری، آفرینش‌های ادبی، با پرداختن به مضوعات روز و مهم خود را نمایان سازد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی تصریح کرد: هنر به عنوان یک شیوه بیان، بهترین و مؤثرترین شیوه انتقال اندیشه‌ها و مفاهیم رفیع انقلابی و اسلامی است که باید به درستی در میان هنرمندان تبیین گردد تا از آن بتوان در جهت اصلاح معضلات اجتماعی در همه بخش‌ها بهره گرفته شود.

وی هنر انقلاب را هنر آزادمنشی، عدالت، مقاومت و مبارزه با ظلم وستم عنوان کرد و گفت: در این هنر، هنرمند با استفاده از تکنیک و ابزارهای لازم در اختیار به مبارزه با کج سلیقه گی ها و ناهنچاری ها رفته و با همین زبان زیبا و هنرمندانه به برجسته سازی خوبی‌ها می‌پردازد.

مرادی گفت: امسال برای اولین بار طی مکاتباتی با دستگاه‌های مختلف اجرایی، قضائی، سازمان‌ها و نهادها پیشنهاداتی در جهت توجه به هنر انقلابی و نحوه بهره بردن از هنر در راستای اهداف و مأموریت‌های آنها ارسال کردیم که امیدواریم مسئولین استانی با تشکیل کارگروه‌هایی از توان هنرمندان متعهد استان در مسیرهای مشخص شده و مد نظر خود بهره ببرند.

وی سپس در خصوص برنامه‌های هفته هنر انقلاب اسلامی نیز گفت: در سال جاری که به نام سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» از سوی رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) نامگذاری گردیده برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده است از جمله دیدار با نماینده معزز ولی فقیه در استان، دیدار با استاندار کردستان، دیدار با خانواده شهدای هنرمند، غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا در سطح استان، نصب سردیس چهره شهید مرتضی آوینی در شهرستان سقز، تجلیل از چهره‌های برتر هنر انقلاب استان و معرفی و تجلیل چهره هنری سال استان در تهران از آن جمله است.

وی ادامه داد: جلسه نمایش فیلم با محورت فیلم‌های کوتاه تولید شده در دوسال اخیر توسط فیلمسازان استان، جلسه تحلیل و بررسی فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» برای هنرمندان و علاقه مندان، کارگاه آموزشی طراحی صحنه برای فیلم کوتاه، کارگاه آموزشی شیوه‌های نقد سینمایی، برگزاری اردو یک روزه بازدید از منطقه جنگی دزلی مریوان برای فیلمسازان جوان با رویکرد آشنا سازی هنرمندان فیلم ساز با وقایع صورت گرفته در این منطقه و برگزاری کارگاه تدوین فیلم در بیجار از برنامه‌هایی است که در قالب هنرهای تصویری انجام می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان افزود: در بخش هنرهای تجسمی برگزاری کارگاه دو روزه نقاشی با هدف تولید آثار متناسب با هنر انقلاب در سنندج، برگزاری نمایشگاه کاریکاتور با موضوع استکبار ستیزی در گالری مانا سقز، برگزاری نمایشگاه گروهی عکاسی با موضوع طبیعت در گالری مهر بیجار و نمایشگاه پوستر هنرمندان انقلابی کشور در گالری سوره سنندج را می‌توان نام برد.

وی با اشاره به دشمنی‌های صورت گرفته بر علیه ملت ایران به شیوه‌های مختلف و با هدف ضربه زدن به وحدت مثال زدنی در کشور با محکومیت جنایت گروه‌های تکفیری در به شهادت رساندن روحانیون اهل سنت و تشیع گفت: کتاب «داعش مصیبت بزرگ دنیای اسلام» مشتمل بر گفتارهایی از حاج ماموستا ملأ قادر قادری امام جمعه پاوه که توسط مصلح قادری تدوین وگردآوری شده است توسط حوزه هنری استان کردستان منتشر گردیده است که در آن موشکافانه به بررسی فتنه داعش پرداخته شده است که با رونمایی از این کتاب در هفته هنر انقلاب علاقه مندان می‌توانند از آن بهره مند شوند.

رئیس حوزه هنری در ادامه گفت: رویکرد حوزه هنری توزیع متوازن امکانات در سطح استان، عدالت فرهنگی و توجه به فرهنگ و هنر در تمامی شهرستان‌های استان است و با همین رویکرد کتاب کتاب «شه و چه ره ز» امثال وحکم کُردی گروسی به قلم محمد رحیمی رضوان را به چاپ رسانده است که این کتاب نیز در ایام هفته هنر انقلاب در سنندج و بیجار رونمایی و به عنوان یک کتاب مرجع در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: امسال ۳ نمایش تولیدی واحد نمایش حوزه هنری استان در دفتر بچه‌های مسجد در سطح مساجد و مدارس به نمایش در می‌آید.

مرادی ادامه داد: برگزاری محفل ادبی و شعر خوانی به مناسبت هفته هنر انقلاب و ماه مبارک رمضان، برپایی سفره افطاری هنرمندان، برگزاری محفل ادبی «ساز وسخن» در بیجار با موضوع بررسی هنر انقلاب، تولید کلیپ با موضوع هنر انقلاب از دیگر برنامه‌هایی است که در این هفته برگزار می‌شود.

مرادی در پایان تصریح کرد: ثبت جانفشانی‌های رزمندگان در دوران انقلاب و دفاع مقدس، برجسته سازی ایثار و از خودگذشتگی جامعه سلامت کشور در دوران سخت بیماری عالم گیر کرونا، ثبت و برجسته سازی موفقیت‌ها و دست آورده‌ای نظام اسلامی در بخش‌های مختلف، توجه به تحقق شعار سال و دغدغه‌های امروز کشورو مبارزه با تهاجم کسترده فرهنگی همه وهمه موضوعاتی است که باید مورد توجه هنرمندان قرار گیرد و بر این باوریم با توجه به فراهم سازی بسترهای لازم فعالیت‌های هنری می‌توان بسیاری از مشکلات را مرتفع کرد.