فرهنگ پایداری و استقامت را مدیون خانواده شهدا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی شامگاه پنج شنبه با همراهی غفور قاسم پور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج و جمعی از مسئولان، در دیدار با خانواده معظم شهیدان غلامرضا و محمد حسین ترکیان در کرج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: شهدا افتخار ملت ما هستند و قدردان خانواده معظم شهدا هستیم که همه وجود خود را برای پایداری کشور و اسلام و نظام اسلامی نثار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مدیون خون پاک شهدا هستیم، افزود: آنچه امروز از فرهنگ پایداری و استقامت و پیروزی داریم مدیون شهدا و خانواده بزرگ آنان هستیم و این دیدارها نیز برای عرض ارادت و قدردانی از اسوه‌های صبر و مقاومت است.

وزیر کشور ضمن تفقد و دلجویی از این خانواده شهید، پای صحبت‌های مادر شهیدان نشست و در پایان این دیدار نیز با اهدا لوحی ازآنها قدردانی نمود.