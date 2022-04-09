رقابت های انتخابی کشتی نونهالان کشور در سنندج برگزار می شود

جمشید خیرآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشتی ایران پس از ماه مبارک رمضان، شاهد برگزاری ۵ رقابت مهم در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان خواهد بود.

وی افزود: در حالی که تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان کشورمان خود را برای حضوری موفق در رقابت‌های قهرمانی آسیا که روزهای ۲۸ فروردین تا ۴ اردیبهشت ماه در مغولستان برگزار می‌شود آماده می‌کنند، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان نیز در اردوهای آماده سازی به منظور شرکت در رقابت‌های آسیایی و جهانی، حضور دارند.

خیرآبادی خاطرنشان کرد: قرار است، رقابت‌های جام شهید هاشمی نژاد در کشتی آزاد جوانان روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه در شهر بهشهر مازندران، رقابت‌های جام رحیم علی آبادی در کشتی فرنگی نوجوانان روزهای ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت ماه در شهر سرخس خراسان رضوی، رقابت‌های جام عبداله موحد در کشتی آزاد نوجوانان روزهای ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه در شهر آمل مازندران، رقابت‌های جام شاهد (یادبود شهید عشوری) در کشتی فرنگی جوانان ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر رشت و رقابت‌های انتخابی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان کشور روزهای ۲۴ تا ۲۸ اردیبهشت ماه در شهر سنندج استان برگزار شود.

وی تصریح کرد: به اذعان مسئولان فدراسیون کشتی و تیم‌های شرکت کننده، کردستان همواره میزبانی شایسته برای مسابقات مختلف کشتی بوده و برای اردیبهشت ماه نیز تمام امکانات و نیروها را بسیج می‌کنیم تا میزبانی شایسته باشیم.